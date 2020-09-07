أرقام في الجول - عودة طارق حامد.. تواجد في كل مكان أمام طلائع الجيش

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 13:42

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - إنبي

بداية هدف الزمالك الوحيد في المباراة لم يكن فقط ما قدمه طارق حامد أمام طلائع الجيش، نجم وسط الزمالك سجل حضوره وعودته بأداء أكثر من رائع بشكل متوازن هجوميا ودفاعيا، بل وكان النقطة المضيئة في خط وسط الفارس الأبيض.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

FilGoal.com يقدم لكم من خلال التقرير التالي ما قدمه نجم وسط الزمالك خلال اللقاء.

الشق الدفاعي لطارق حامد كان متميزا خلال المواجهة، إذ أنه نجح في الفوز بالكرة 9 مرات ما بين التحامات واعتراض واستعادة الكرة من الخصم. وفي المجمل قام طارق بـ26 تدخلا دفاعيا مختلفا ناجحا، ولم ينجح في 8 مرات من أصل 34 محاولة قام بها.

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بالنسبة لدوره في وسط الملعب من جانب الاستحواذ وبناء اللعب، فإنه مرر 46 تمريرة منها 38 ناجحة بنسبة دقة 83%.

أرسل طارق 8 تمريرات طولية، منها 5 تمريرات ناجحة بنسبة دقة 63%، واستقبل الكرة 38 مرة ناجحة من أصل 39 كرة اعتمد عليه زملائه فيها بنسبة دقة 97%.

قام طارق بمراوغتين فقط خلال المباراة ونجح فيهما.

هجوميا حاول طارق على المرمى مرتين، نجح مرة ولم ينجح في الأخرى.

وعلى مدار تحركات طارق حامد خلال اللقاء، فإنه كان نشيطا للغاية سواء في ثلث وسط الملعب أو أمامه أو خلفه وفي منطقة جزاء الزمالك خلال ضغط طلائع الجيش.

طارق كان أكثر لاعب تسلم الكرة في الزمالك بـ39 مرة منها 38 ناجحة بالتساوي مع محمود علاء لكن الأخير نجح في تسلم كافة الكرات التي وصلته.

طارق حامد أرسل إلى الخط الأمامي 22 تمريرة في المجمل، أكثر من مرر إليه طارق خلال المواجهة من الخط الأمامي كان إسلام جابر الجناح الأيمن بـ6 تمريرات ناجحة.

لاعب وسط الزمالك كان رابع أكثر لاعب في الزمالك فاز بكرات من الخصم بعد محمد عبد الغني وأحمد عيد ومحمود علاء على الترتيب.

في المجمل، سجل طارق حضوره خلال المباراة ببداية الهجمة التي تسببت في عرضية عبد الله جمعة إلى يوسف أوباما الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.

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