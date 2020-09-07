أسوان يطالب في بيان: حكام دوليون لإدارة مبارياته.. ورفض الممارسات التحكيمية غير العادلة

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 13:09

كتب : رضا السنباطي

أسوان

نشر نادي أسوان بيانا رسميا أعلن من خلاله المطالبة بحكام دوليين لإدارة مبارياته المقبلة في الدوري حتى نهاية الموسم، ورفض ما وصفه بـ الممارسات التحكيمية غير العادلة ضد الفريق.

وقال نص البيان: "انطلاقا من الثوابت المعروفة تاريخيا عن نادي أسوان الرياضي ورغبته الدائمة والمستمرة في الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم في مصر، قرر المجلس ما يلي".

وأضاف "مخاطبة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ترفض من خلالها هذه الممارسات التحكيمية غير العادلة التي تعرض لها الفريق في المباريات الأخيرة مما أثار حفيظة الجميع لدى مسؤولي وجماهير نادي أسوان".

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وواصل "مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم ويدرس كل السبل والخيارات المطروحة للمباريات المقبلة للحفاظ على حقوق النادي الفنية والقانونية".

وأكمل "رفض كافة الأطقم التحكيمية التي أدارت المباريات التي تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدارتها لمباريات الفريق مستقبلا".

وتابع "المطالبة بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم في ظل اتساع دائرة المنافسة على البقاء".

وأردف "حرصا على مصلحة النادي ومشاعر جماهيره يطالب مجلس الإدارة، اللجنة الخماسية بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الاتحاد المختصة بإدارة الدوري مع الحرص على تطبيق مبادئ العدالة المنصفة للجميع".

وأتم "يؤكد مجلس إدارة النادي لجماهيره العريضة داخل وخارج المحافظة الوقوف صفا واحدا للحفاظ على كافة حقوق النادي رياضيا وتاريخيا".

وكان أسوان قد تعادل بنتيجة 3-3 مع سموحة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري يوم السبت. مباراة شهدت تسجيل محمد عبد المجيد هاتريك لأسوان وطرده وكذلك طرد زميله سولمون منساه.

أسوان يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

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