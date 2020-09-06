مواجهات سهلة للمصريين في قرعة كأس الرابطة

باستثناء مواجهة أرسنال لليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين، يخوض لاعبو منتخب مصر مباريات سهلة مع أنديتهم الإنجليزية بالمسابقة.

وأقيمت مراسم قرعة كأس الرابطة يوم الأحد وأسفرت عن المواجهات التالية:-

سيلعب ليفربول الذي يضم محمد صلاح في الدور الثالث مع الفائز من لقاء برادفورد ضد لينكولن بالدور الثاني.

فيما يلتقي وست بروميتش ألبيون فريق أحمد حجازي مع هاروجيت تاون في الدور الثاني.

الفائز منهما سيلعب ضد الفائز من لقاء ساوثامبتون أمام برينتفورد، في الدور الثالث.

أما محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا فينطلق مشوارهما من الدور الثاني ضد بورتون ألبيون.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من لقاء نورثامبتون ضد بريستول سيتي، في الدور الثالث.

المباراة الأقوى ستكون في انتظار محمد النني وفريقه أرسنال، أمام ليستر سيتي ضمن الدور الثالث.

وتقام مباريات الدور الثاني يوم 14 سبتمبر الجاري.

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