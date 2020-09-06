مواجهات سهلة للمصريين في قرعة كأس الرابطة

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 16:23

كتب : FilGoal

كاراباو

باستثناء مواجهة أرسنال لليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين، يخوض لاعبو منتخب مصر مباريات سهلة مع أنديتهم الإنجليزية بالمسابقة.

وأقيمت مراسم قرعة كأس الرابطة يوم الأحد وأسفرت عن المواجهات التالية:-

سيلعب ليفربول الذي يضم محمد صلاح في الدور الثالث مع الفائز من لقاء برادفورد ضد لينكولن بالدور الثاني.

أخبار متعلقة
شيفتشنكو: لونين يستطيع منافسة كورتوا في ريال مدريد كلوب: إذا اعتمدنا على مجهودات اللاعبين الفردية لن يمكننا النجاح باستمرار رقم قياسي ينتظر صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي ليون يرغب في عودة أومتيتي.. وعائق يقف في وجه الصفقة

فيما يلتقي وست بروميتش ألبيون فريق أحمد حجازي مع هاروجيت تاون في الدور الثاني.

الفائز منهما سيلعب ضد الفائز من لقاء ساوثامبتون أمام برينتفورد، في الدور الثالث.

أما محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا فينطلق مشوارهما من الدور الثاني ضد بورتون ألبيون.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من لقاء نورثامبتون ضد بريستول سيتي، في الدور الثالث.

المباراة الأقوى ستكون في انتظار محمد النني وفريقه أرسنال، أمام ليستر سيتي ضمن الدور الثالث.

وتقام مباريات الدور الثاني يوم 14 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا

رقم قياسي ينتظر صلاح في بداية الدوري الإنجليزي

خطاب تحذيري من فيفا لاتحاد الكرة

ليفربول أرسنال أستون فيلا وست بروميتش ألبيون كأس الرابطة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المصري ضد إنبي دقيقة | الدوري المصري
باسم مرسي يهزم فريق مسقط رأسه في مواصلة الإنتاج للانتصارات.. طنطا يستمر في الغرق 10 دقيقة | الدوري المصري
بهدف +94 في أول مبارياته على أرض بلاده.. ناشئ ليفربول يخطف فوز ويلز على بلغاريا 13 دقيقة | أوروبا
تروي ديني: ما زلت أرى نفسي في الدوري الممتاز.. أرقامي مقارنة بـ هالر وجولينتون تقول ذلك 33 دقيقة | أوروبا
في الجول يحقق - هل كأس إفريقيا المسروقة أصلية.. متى سُرقت وماذا تقول محاضر اتحاد الكرة 37 دقيقة | مصر
تشكيل بيراميدز - أنتوي يقود الهجوم أمام الجونة 40 دقيقة | الدوري المصري
سلبية تحاليل دم الأهلي قبل مواجهة الحدود 45 دقيقة | الدوري المصري
بسبب 3 لقطات.. تقرير: لجنة الحكام ستستبعد الكرواتي بيبيك من مباريات الدوري السعودي 58 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري
قد ينال إعجابك