رقم قياسي ينتظر صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي

يدخل محمد صلاح مهاجم ليفربول الموسم الجديد من أجل كسر بعض الأرقام القياسية القريبة إليه، أولها ينتظره في المباراة الافتتاحية.

ويحل ليدز يونايتد ضيفا على ليفربول حامل اللقب السبت المقبل ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

إذا هز صلاح شباك ليدز سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية.

الدولي المصري سجل أمام واتفورد بلقاء الجولة الأولى لموسم 2017-2018، وكررها ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

سيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم القياسي بعد تيدي شيرنجام مهاجم توتنام الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

لاعب بازل السابق دافع الموسم الماضي عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما، لكنه خسرها في النهاية.

فقد سجل صلاح 19 هدفا في الدوري بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الفائز بالجائزة.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وأوباميانج، برصيد 22 هدفا.

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