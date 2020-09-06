رقم قياسي ينتظر صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 14:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يدخل محمد صلاح مهاجم ليفربول الموسم الجديد من أجل كسر بعض الأرقام القياسية القريبة إليه، أولها ينتظره في المباراة الافتتاحية.

ويحل ليدز يونايتد ضيفا على ليفربول حامل اللقب السبت المقبل ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

إذا هز صلاح شباك ليدز سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية.

أخبار متعلقة
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على فريق درجة ثالثة بسباعية حوار - كوكا يكشف رهانه مع صلاح.. رسالة البدري.. وإصراره على النجاح في أوروبا صلاح يتحدث عن تأثير كورونا على تعليم وحياة الأطفال اللاجئين رونالد دي بور لـ في الجول: ميدو كان لاعبا كبيرا.. وصلاح هبة الله لمصر

الدولي المصري سجل أمام واتفورد بلقاء الجولة الأولى لموسم 2017-2018، وكررها ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

سيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم القياسي بعد تيدي شيرنجام مهاجم توتنام الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

لاعب بازل السابق دافع الموسم الماضي عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما، لكنه خسرها في النهاية.

فقد سجل صلاح 19 هدفا في الدوري بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الفائز بالجائزة.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وأوباميانج، برصيد 22 هدفا.

اقرأ أيضا

موعد تقديم بيراميدز لرمضان صبحي

لاعب أجنبي على رأس المعروضين للبيع في الأهلي

محمد صلاح ليفربول تيدي شيرنجام
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم قياسي ينتظر صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب ليون: لو سنحت فرصة برشلونة لـ ديباي فسأوصله هناك بسيارتي شخصيا 49 دقيقة | أوروبا
ليروي ساني: قررت ارتداء القميص رقم 10 في بايرن لهذا السبب ساعة | أوروبا
خبر في الجول – فيفا في خطاب لاتحاد الكرة: اللجنة الأولمبية غير مختصة بتصنيف أندية الجمعية العمومية ساعة | مصر
إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد بسبب لاعب يوفنتوس ساعة | أوروبا
كواترو: بيل لا يمانع قضاء الموسم في المدرجات طالما سيتقاضى راتبه ساعة | أوروبا
مدافع ليفربول: سنبذل أقصى ما في وسعنا بالموسم الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
مونديال 2021 - لماذا اختيار مصر المجموعة السابعة هو الأمثل للفراعنة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك