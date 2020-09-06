خبر في الجول – فيفا في خطاب لاتحاد الكرة: اللجنة الأولمبية غير مختصة بتصنيف أندية الجمعية العمومية

تلقت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عدم اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية في عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

وأرسل فيفا خطابه للجنة الخماسية يوم 30 أغسطس الماضي، وذكر فيه أن اللجنة الأولمبية المصرية غير ذات اختصاص في تحديد شكل وموعد الجمعية العمومية الخاصة بتعديلات لائحة النظام الأساسي أو الجمعية الخاصة بإجراء الانتخابات.

كما ذكر الخطاب أنه بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية والقانون المصري الصادر في عام 2017، ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية، تبين عدم صحة ما أشيع عن اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد قائمة أعضاء الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم.

وأوضح فيفا في خطابه أنه يعي أن الموسم الجاري من الدوري المصري تم استئنافه مع بداية أغسطس ومن المتوقع ختامه في نهاية أكتوبر المقبل ولذلك قام بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 30 نوفمبر.

وطالب خطاب الفيفا اللجنة الخماسية بضرورة إرسال خارطة الطريق المعدلة ومحدد بها موعد الجمعية العمومية لاعتماد تعديلات اللائحة الجديدة، وكذلك موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن ينتهي كل ذلك قبل موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل، وهو نهاية مدة عمل اللجنة بعد تمديد استمرارها لأربعة أشهر إضافية.

وحذر الاتحاد الدولي اللجنة الخماسية من أن الفشل في تحقيق هذه المهام سيضطره لرفع الأمر للجهات العليا في فيفا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب الأولمبية المصرية يوليو الماضي من أجل إقامة جمعية عمومية لاعتماد اللائحة وفقا لطلب الاتحاد الدولي "فيفا".

وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري في رده المرسل لاتحاد الكرة أنه لا يمانع في إقامة الجمعية العمومية غير العادية بعد الانتهاء من عمل تصنيف الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

*التصنيف هو عدد أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، إذ ترغب اللجنة الخماسية في تخفيضهم من 238 إلى 96 ناديا*

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