خبر في الجول - جيرالدو على رأس قائمة المعروضين للبيع في الأهلي الموسم الجديد

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 22:51

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو مع الأهلي ضد الجونة

اقتربت أيام الأنجولي جيرالدو دا كوستا من النهاية مع القلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفكر بجدية في بيع جيرالدو بنهاية الموسم الجاري ووضعه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع وذلك في ظل المستوى المتذبذب من اللاعب في الفترة الماضية.

ويسعى الأهلي حسبما علم FilGoal.com لتفريغ أمكان اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق من أجل قيد لاعبين آخرين مثل وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي.

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وكذلك ليكون النادي مستعدا إذا قرر اتحاد الكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري المصري.

وكان جيرالدو البالغ من العمر 28 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ولعب هذا الموسم مع الأهلي 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

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