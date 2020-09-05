خبر في الجول – بيراميدز يقدّم رمضان صبحي رسميا خلال يومين

بات الإعلان الرسمي عن تعاقد نادي بيراميدز مع رمضان صبحي، وشيكا.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز توصل لاتفاق نهائي مع هدرسفيلد تاون لضم رمضان صبحي إلى صفوفه.

وكشف مصدر داخل بيراميدز عن أن الاستعدادات جارية لتقديم رمضان صبحي بشكل رسمي في مؤتمر صحفي كبير خلال اليومين المقبلين، بحد أقصى يوم الإثنين.

وكان رمضان صبحي قد تواجد في ملعب الدفاع الجوي يوم الأربعاء الماضي، لتجهيز إعلان انتقاله إلى بيراميدز.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عدم وصوله لاتفاق مع رمضان رغم توصله لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتفضيل اللاعب الانضمام إلى بيراميدز.

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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