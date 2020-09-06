مدافع ليفربول: سنبذل أقصى ما في وسعنا بالموسم الجديد

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 13:00

كتب : FilGoal

أفضل صور موسم 2019-20 للبطل ليفربول

يرى جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه استفاد من فترة الإعداد الصيفية رغم قصر مدتها، وذلك قبل بداية مباريات حامل اللقب في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة ليدز يونايتد.

ليفربول تأخر بهدفين أمام بلاكبول وديا، قبل أن يقلب تأخره بفوز كاسح بنتيجة 7-2 في الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال ماتيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت فترة تحضيرية مميزة، وأعتقد أن كل الفرق حظت بمثلها".

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وأضاف "علينا أن نسعى لتحقيق أكبر استفادة منها وأن نبذل أقصى ما في وسعنا بالموسم الجديد".

وأوضح ماتيب أن التجربة الودية الأخيرة التي لعبها ليفربول في أنفيلد ضد فريق بلاكبول استعدادا للموسم الجديد، والتي انتهت بفوز الريدز 7-2، كانت مهمة ومفيدة له ولزملائه.

كان الفريق الضيف قد تقدم بهدفين في الشوط الأول، ثم قلص المدافع الكاميروني الفارق بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زملائه نصف دستة من الأهداف الشوط الثاني، ليختتم ليفربول استعداداته للموسم الجديد بفوز عريض.

وواصل ماتيب "سعيد بعودتي للملاعب، وأتطلع للموسم الجديد. نعم، لقد بدأوا المباراة بشكل جيد وتسببوا لنا في بعض المتاعب، ولكن هذا هو الهدف من الفترة التحضيرية، التعلم من الأخطاء".

وتابع بطل الدوري الإنجليزي "في الشوط الثاني، تغير الوضع كثيرًا، وقدمنا أداءً رائعًا".

وأتم :يجب علينا أن نتعلم من كل موقف ومن كل مباراة، حتى ولو لم نحظى بأفضل بداية. دائمًا ما تكون هناك فرصة للعودة".

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