مونديال 2021 - لماذا اختيار مصر المجموعة السابعة هو الأمثل للفراعنة

اختارت مصر الوقوع في المجموعة السابعة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2021 المقرر إقامتها على أرض الفراعنة في الفترة من 13 إلى 31 يناير.

ويحق للدولة المنظمة اختيار المجموعة التي ترغب في التواجد فيها، وقد وقع اختيار مصر على مرافقة كل من السويد، والتشيك، وممثل أمريكا الجنوبية.

وتساءل البعض هل كان الاختيار صائبا؟ ولماذا لم يتم اختيار مجموعة أخرى خاصة وأن هناك منتخبات من التصنيف الأول أقل من مستوى السويد؟

نظام البطولة

في البداية نشرح نظام القرعة بهذه النسخة بعد أن ارتفع عدد المشاركين إلى 32 دولة للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

يتم تقسيم الـ32 منتخبا على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل أول 3 منتخبات للدور الرئيسي.

بعد ذلك يتم تقسيم الـ 24 منتخبا المتأهلين على 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في المجموعة الواحدة ويتأهل منها الأول والثاني إلى ربع النهائي مباشرة بنظام خروج المغلوب.

التأهل للدور الرئيسي يكون بنقاط المتأهل، بمعنى أن مصر حال احتلالها أحد المراكز الثلاثة الأولى يتم إلغاء نتيجة المنتخب صاحب المركز الرابع ويتأهل الفريق بنقاطه مع المنتخبين الآخرين، ويلعب في الدور الرئيسي مع الثلاثة فرق المتأهلة من المجموعة الأخرى والجميع متأهل بنقاطه باستثناء مواجهة الفريق الذي ودع المنافسات من الدور التمهيدي.

اختيار مصر

وقع اختيار مصر بقيادة روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني الإسباني على المجموعة السابعة، وهذا لا يعني تلك المجموعة فقط ولكن الثامنة أيضا.

فالمتأهلون من المجموعتين السابعة والثامنة يجتمعون في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ويتأهل بعد ذلك صاحبا المركزين الأول والثاني لربع النهائي.

وبنظرة سريعة على المجموعات:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا – روسيا

مصر كانت ضمن المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني، وهذا يعني أن اختيار المجموعة الأولى أو الثانية كان سيجعل موقف الفراعنة معقدا.

فالمجموعة الأولى تضم منتخب ألمانيا والثانية إسبانيا والبرازيل وبولندا مع احتمالية وقوع المجر -تصنيف ثانٍ- في المجموعة الأخرى التي لن تختارها مصر.

بتلك الطريقة كنا سنرى دور رئيسي ناري للفراعنة يضم إسبانيا وألمانيا وعلى الأرجح البرازيل وبولندا أو المجر.

وبالنظر للمجموعتين الثالثة والرابعة نجد منتخبي التصنيف الأول كرواتيا والدنمارك.

الدنمارك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم ومن دورة الألعاب الأولمبية، أما كرواتيا فبالرغم من فشلها في نسخة المونديال الأخيرة إلا أن منتخبها حصد فضية بطولة أوروبا هذا العام.

وبالتالي يتضح أن موقف مصر أيضا سيكون صعبا في الدور الثاني (الرئيسي) حال الوقوع في أحد المجموعتين الثالثة أو الرابعة.

والآن يأتي دور المجموعتين الخامسة والسادسة والأقرب هو تأهل الرباعي الأوروبي النرويج وفرنسا والبرتغال وأيسلندا للدور الرئيسي وحتى مع تراجع أداء الديوك الفرنسية الفترة الأخيرة لكنها تبقى اسما بارزا في عالم اللعبة والأكثر تتويجا بالمونديال ولديها العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات.

كما يقدم منتخب النرويج خلال الفترة الأخيرة أداء مميزا بجانب مواجهة سرعات البرتغال وأيسلندا وهو ما يصعّب موقف الفراعنة في حلم ربع النهائي.

وبذلك يصبح اختيار أحد المجموعتين السابعة أو الثامنة هو الاختيار الأمثل للفراعنة لما هو بعد الدور التمهيدي.

لماذا الاختيار الأمثل

وقع اختيار مصر على المجموعة السابعة التي تضم السويد والتشيك والمنتخب المتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية.

تأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي من أمريكا الجنوبية وبالتالي سيكون ذلك المتأهل الرابع أضعف منهم وعلى الأرجح سيكون منتخب تشيلي الأوفر حظا من المنتخبات المقرر أن تخوض التصفيات مما يجعل حظوظ مصر أكبر.

أما منتخب التشيك فهو منتخب بلا تاريخ يذكر في عالم كرة اليد ولم يسبق له تحقيق إنجاز ولم يخض منافسات المونديال سوى 6 مرات سابقة ليس بينها آخر نسختين من الأساس.

وأخيرا منتخب السويد هو منافس مصر الأول على قمة المجموعة ورغم ذلك فقد تم الاعتياد على تواجد المنتخبين في مجموعة واحدة بالسنوات الأخيرة.

وحدث ذلك في أولمبياد 2016 وفازت مصر 26-25 وأيضا يتكرر للمرة الرابعة على التوالي في بطولة العالم، انتهت الثلاث مباريات بالتعادل مرة وفوز السويد مرتين في مباريات متقاربة.

أما المجموعة الثامنة فتضم سلوفينيا وكوريا الجنوبية وروسيا وحل منتخب بيلاروسيا في المجموعة من التصنيف الثاني.

وبنظرة سريعة، لم يعد منتخب روسيا مرعبا بل يعاني في الفترة الأخيرة حتى أنه لم يتأهل للمونديال من الأساس وتم اختياره ببطاقة الدعوة من الاتحاد الدولي، أما منتخب كوريا الجنوبية فبلا تاريخ يذكر على مستوى كرة اليد والأفضلية للفراعنة.

أما منتخب بيلاروسيا الذي لم يتأهل للنسخة الماضية من المونديال فهو دائم الخروج من الدور الرئيسي من بطولة أوروبا، وأخيرا منتخب سلوفينيا صاحب الأداء المتفاوت فبعد حصد برونزية مونديال 2017 فشل في التأهل للنسخة الماضية ثم حقق المركز الرابع في بطولة أوروبا الأخيرة هذا العام.

ومن تحليل قوة المنتخبات بناء على النتائج والمستوى، فحظوظ الفراعنة أكبر في آخر مجموعتين لانحصار التنافس للتأهل لربع النهائي بين مصر والسويد وسلوفينيا.

ولكن بالتأكيد كرة اليد والرياضة بوجه عام لا تعترف بالنتائج السابقة أو تاريخ الفرق ولكن فقط بما يحدث داخل الملعب.













































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