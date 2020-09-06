كلوب ينتقد أداء فريقه المتواضع في الشوط الأول من لقاء بلاكبول

انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أداء لاعبيه في الشوط الأول من لقاء بلاكبول الودي.

ليفربول تأخر بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يقلب تأخره بفوز كاسح بنتيجة 7-2 في الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن الأداء المتواضع في الشوط الأول يعود إلى غياب النزعة الهجومية".

وأضاف "الهدفان اللذان استقبلتهما شباكنا جاءا من خطأين دفاعيين، ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأخطاء في المباريات الودية".

وشدد "معظم الأهداف التي نستقبلها تأتي بطريقة مشابهة، نفقد الكرة أثناء التحضير للهجمات، ثم نجد الخصم في وضعية سهلة للتسجيل من هجمات مرتدة، لذلك علينا أن نتحسن في هذا الجانب".

وتابع "لا يزال أمامنا أسبوع آخر قبل بداية الموسم، ويتعين علينا مواصلة العمل بجد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوقت المتاح".

وواصل "لقد نجحنا في تسجيل هدف جميل من كرة ثابتة قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، صارت الأمور كما كنا نتمنى، فرأينا نزعة هجومية واضحة واستطعنا أن نقحم عددًا لا بأس به من البدلاء، وهذا ساعدنا كثيرًا".

وأكمل "في النهاية هي مباراة ودية، ولكن من المهم أن نخوض مباريات كهذه استعدادًا للموسم الجديد، بعض اللاعبين لعبوا المباراة بأكملها، وهذا سيساعدهم على الصعيد البدني".

وأتم كلوب "الآن يتبقى أمامنا أسبوع واحد قبل مواجهة ليدز، وكل الأمور تسير على ما يرام".

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