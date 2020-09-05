مصر رفقة السويد والتشيك ومنتخب مجهول في مونديال اليد

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 21:21

كتب : محمد سمير

حورس - قرعة مصر 2021

اختارت مصر الوقوع في المجموعة السابعة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2021.

ويحق للدولة المنظمة اختيار المجموعة التي ترغب في التواجد فيها، وقد وقع اختيار مصر على مرافقة كل من السويد، والتشيك، وممثل أمريكا الجنوبية.

كما تم الكشف خلال حفل القرعة عن تميم البطولة "حورس"

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وتنطلق البطولة يوم 14 يناير، وتُختتم يوم 31 من الشهر عينه.

وجاءت بقية المجموعات كاللآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا

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