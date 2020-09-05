خبر في الجول – الأهلي يتجه لرفض عرض عمار.. مرشح للعب دور رئيسي

يتجه الأهلي إلى رفض عرض نادي فاتح كاراجومروك التركي لضم لاعبه عمّار حمدي.

عمار حمدي النادي : طلائع الجيش الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتجّه إلى رفض عرض الاحتراف التركي تحديدا، وأي عروض داخلية وخارجية عموما للاعبه عمار حمدي.

وبات اللاعب الصاعد مرشحا للعب دور رئيسي في خطط دعم الفريق الموسم المقبل.

يأتي ذلك بسبب قدراته الفنية وقدرته على أن يتم توظيفه كصانع ألعاب أو كجناح أو كظهير أيمن في بعض الأوقات، أو حتى كمهاجم متأخر، مما يعطي عدة خيارات للمدرب.

يأتي ذلك في ظل سعي الأهلي لإيجاد حلول هجومية لـ ريني فايلر الذي طلب صفقات هجومية الموسم الجديد.

وكان مصدر من الأهلي قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن صعوبة قبول العرض التركي.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "عمار حمدي لاعب شاب ومن عناصر البناء للمستقبل".

وأضاف "ليس منطقيا أن نوافق على بيع اللاعب بشكل نهائي في الوقت الراهن".

المصدر أتبع "لا مانع من دراسة عرض الإعارة، ولكن بشروط مناسبة يقبل بها الأهلي".

وأتم "لم يصلنا جديد من النادي التركي بعد العرض الأول حتى الآن".

كان نادي فاتح كاراجومروك التركي قد قدم عرضا لضم عمار حمدي من الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن النادي التركي يرغب في استعارة عمار حمدي لمدة موسم مع أحقية شراء في نهاية الإعارة، وهو ما يرفضه الأهلي. (طالع تفاصيل العرض)

الأهلي لا يرغب في وضع بند أحقية الشراء في إعارة عمار حمدي، ويريد عودة اللاعب بعد نهاية الإعارة وفي حالة رغبة النادي التركي في ضم اللاعب بشكل نهائي، تبدأ المفاوضات من جديد، وفقا لما علمه FilGoal.com.

نادي فاتح كاراجومروك صاعد حديثا للدوري التركي بعد غياب طويل، إذ يرجع ظهوره الأخير في الدرجة الأولى إلى عام 1984.

ويتواجد النادي في مدينة إسطنبول وغريمه الأكبر هو قاسم باشا، الفريق السابق لـ محمود تريزيجيه.

أمّا عمار حمدي البالغ 21 عاما، فيلعب معارا من الأهلي إلى طلائع الجيش منذ فترة الانتقالات الشتوية، وشارك معه في 6 مباريات بالدوري المصري.

ويعد عمّار حمدي أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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