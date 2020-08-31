في الجول يكشف ما يرفضه الأهلي في إعارة عمار حمدي لتركيا.. وموقف اللاعب

تتعطل في الوقت الحالي مفاوضات نادي فاتح كاراجومروك التركي مع النادي الأهلي من أجل الحصول على عمار حمدي لاعب المارد الأحمر، وفقا لما علمه FilGoal.com.

نادي فاتح كاراجومروك التركي كشف عبر FilGoal.com اهتمامه بـ عمار حمدي ودخوله في مفاوضات بالفعل مع الأهلي من أجل ذلك. (طالع التفاصيل)

لكن الموقف الحالي متُعطل بعض الشيء والسبب رفض الأهلي لتفاصيل إعارة عمار حمدي.

وعلم FilGoal.com أن النادي التركي يرغب في استعارة عمار حمدي لمدة موسم مع أحقية شراء في نهاية الإعارة، وهو ما يرفضه الأهلي.

الأهلي لا يرغب في وضع بند أحقية الشراء في إعارة عمار حمدي، ويريد عودة اللاعب بعد نهاية الإعارة وفي حالة رغبة النادي التركي في ضم اللاعب بشكل نهائي، تبدأ المفاوضات من جديد، وفقا لما علمه FilGoal.com.

موقف اللاعب

FilGoal.com تواصل مع معسكر اللاعب عمار حمدي ليعلم موقف اللاعب من العرض التركي.

عمار حمدي يرى بأن العرض التركي فرصة مناسبة ومتحمس بالفعل لخوض تجربة الاحتراف، وفقا لما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com.

احتراف محمود حسن "تريزيجيه" من تركيا إلى الدوري الإنجليزي، ضمن الأمور التي تجعل عمار حمدي يرغب في خوض تجربة الاحتراف من بوابة نادي فاتح كاراجومروك.

الساعات المقبلة قد تشهد محادثات من اللاعب ووكيله مع مسؤولي الأهلي من أجل محاولة إقناعهم بالعرض التركي وترك اللاعب يرحل معارا، وفقا لما علمه FilGoal.com.

نادي فاتح كاراجومروك صاعد حديثا للدوري التركي بعد غياب طويل، إذ يرجع ظهوره الأخير في الدرجة الأولى إلى عام 1984.

ويتواجد النادي في مدينة إسطنبول وغريمه الأكبر هو قاسم باشا، الفريق السابق لـ محمود تريزيجيه.

أمّا عمار حمدي البالغ 21 عاما، فيلعب معارا من الأهلي إلى الجيش منذ فترة الانتقالات الشتوية، وشارك معه في 6 مباريات بالدوري المصري.

ويعد عمّار حمدي أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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