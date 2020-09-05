سيبايوس: كان لدي خيارات أخرى لكني لم أشك في رغبتي بالعودة إلى أرسنال

صرّح داني سيبايوس المنتقل مؤخرا إلى أرسنال، أنه لم يشك لحظة في رغبته بالعودة إلى صفوف المدفعجية.

داني سيبايوس النادي : أرسنال أرسنال

أرسنال أعلن عن استعارة سيبايوس من ريال مدريد لموسم ثانٍ، بعد أن لعب له معارا أيضا الموسم الفائت.

وصرّح سيبايوس للموقع الرسمي لـ أرسنال: "أنا سعيد للغاية بالبقاء في أرسنال".

وأضاف: "أشعر بالسعادة للعودة إلى النادي الذي أشعر فيه بأهميتي، لم أشك أبدا في رغبتي".

وواصل: "صحيح أنني كان لدي خيارات أخرى، مثل البقاء في ريال مدريد أو العودة للدوري الإسباني حيث تواجدت أندية مهتمة بضمي".

وتابع: "تحدثت مع أرتيتا العام الماضي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخبرته أنني أريد البقاء في أرسنال والفوز بالألقاب".

وأكمل: "كنت سعيدا للغاية بما أسسه أرتيتا في النادي منذ قدومه، حظيت بوقت عظيم في النادي ولم يتملكني الشك بشأن عودتي".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يستطيع رؤية ما حققه أرتيتا خلال 8 أشهر فقط، كنا ننافس في 3 مسابقات، خرجنا من الدوري الأوروبي بشكل غير عادل في رأيي، ثم فزنا بكأس الاتحاد وبالدرع الخيرية".

وواصل: "لكن فوق ذلك فقد خلق روحا إيجابية في غرفة خلع الملابس، اللاعبون سعداء والكل يقوم بدوره، نحضر لاعبين شبان وهذا مهم للنادي، ميكيل هو الشخص المناسب لتدريب أرسنال ويستحق ذلك".

وأتم: "الآن أفكر في التأهل لدوري أبطال أوروبا والمنافسة ضد أكبر فرق أوروبا".

سيبايوس (24 عاما) خاض مع أرسنال 37 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان لاعب الوسط الأندلسي قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ريال بيتيس في صيف 2017 مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يحظ بثقة المدرب زين الدين زيدان.

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