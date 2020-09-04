رسميا – لقد عاد.. ريال مدريد يعير سيبايوس إلى أرسنال مجددا
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 23:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي أرسنال عن التعاقد مع داني سيبايوس قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.
داني سيبايوس
النادي : أرسنال
ليلعب سيابيوس بقميص أرسنال لموسم ثانٍ على التوالي بنظام الإعارة كذلك.
🗞 Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020
وصرّح إدو المدير الرياضي لـ أرسنال: "نشعر بالسعادة لاستعادة داني للموسم المقبل، ندرك جميعا قدراته بعد الموسم المميز الذي قدّمه معنا وأنهاه بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي".
فيما أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالصفقة: "داني كان جزءا أساسيا من فريقنا في الموسم الماضي، وأنهاه بمستوى رائع".
وأكمل: "أحب شغف داني والتزامه، إنه لاعب مهاري بشكل بالغ".
وأتم: "سعداء لاستقدامه مجددا".
سيبايوس (24 عاما) خاض مع أرسنال 37 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان لاعب الوسط الأندلسي قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ريال بيتيس في صيف 2017 مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يحظ بثقة المدرب زين الدين زيدان.
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