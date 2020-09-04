رسميا – لقد عاد.. ريال مدريد يعير سيبايوس إلى أرسنال مجددا

أعلن نادي أرسنال عن التعاقد مع داني سيبايوس قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

ليلعب سيابيوس بقميص أرسنال لموسم ثانٍ على التوالي بنظام الإعارة كذلك.

وصرّح إدو المدير الرياضي لـ أرسنال: "نشعر بالسعادة لاستعادة داني للموسم المقبل، ندرك جميعا قدراته بعد الموسم المميز الذي قدّمه معنا وأنهاه بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي".

فيما أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالصفقة: "داني كان جزءا أساسيا من فريقنا في الموسم الماضي، وأنهاه بمستوى رائع".

وأكمل: "أحب شغف داني والتزامه، إنه لاعب مهاري بشكل بالغ".

وأتم: "سعداء لاستقدامه مجددا".

سيبايوس (24 عاما) خاض مع أرسنال 37 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان لاعب الوسط الأندلسي قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ريال بيتيس في صيف 2017 مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يحظ بثقة المدرب زين الدين زيدان.

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