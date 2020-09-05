ناشئ الأهلي لـ في الجول: انضممت لـ النجم الساحلي وبعد موسم سألعب في أوروبا

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 14:56

كتب : أحمد الخولي

محمود صابر - الأهلي

كشف محمود صابر ناشئ الأهلي المنضم حديثا إلى النجم الساحلي تفاصيله تعاقده مع النادي التونسي.

وقال صابر لـFilGoal.com:"تعاقدت لمدة 4 مواسم، أنا في تونس حاليا، سأغادر الحجر الصحي خلال ساعات للانضمام لتدريبات الفريق الأول".

وواصل صابر البالغ عمره 18 عاما "اتفقت على انضمامي للنجم وبعد موسم واحد سيتم تسويقي في أوروبا. الفريق بوابة مميزة للاحتراف في أوروبا".

أخبار متعلقة
مصدر من المقاصة لـ في الجول: الأهلي وبيراميدز يريدان محمد إبراهيم.. وحددنا سعره بـ 2 مليون دولار تقرير: رونالدو يغيب عن مباراة كرواتيا بسبب لدغة نحلة تقارير: يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية.. وبدء تعلم الإيطالية مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن

وأضاف "لم أترك الأهلي بسبب مشكلة ما، فقط حصلت على فرصة في ناد كبير".

وأتم الجناح "تلقيبي بمحمد صلاح الجديد شرف كبير، أتمنى أن أحقق مسيرة كبيرة في أوروبا، وأن أعود بعد ذلك للأهلي لأختم مشواري في صفوفه لأنه بيتي الأول".

وكتب موقع Foot24 التونسي أن صابر رفض الاستمرار في الأهلي بعدما طلب منه مسؤولو الأخير توقيع عقد غير محددة قيمته.

وصرح صابر في وقت سابق لصحيفة دايلي ريكورد أنه تلقى عروضا للعب في جلاسجو وفالنسيا وبنفيكا.

اقرأ أيضا:

إصابة صفقة ليفربول الجديدة بفيروس كورونا

اختبار في الجول - هل تعرف يوفنتوس جيدا؟

محمود صابر
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الونش يعاني كدمة قوية في الرباط الداخلي 10 دقيقة | الدوري المصري
العجوز لـ في الجول: سأجتمع بلاعبي الإسماعيلي.. نحتاج تركيز الجميع 47 دقيقة | الدوري المصري
ناشئ الأهلي لـ في الجول: انضممت لـ النجم الساحلي وبعد موسم سألعب في أوروبا 47 دقيقة | المحترفون
مصدر من المقاصة لـ في الجول: الأهلي وبيراميدز يريدان محمد إبراهيم.. وحددنا سعره بـ 2 مليون دولار ساعة | الدوري المصري
تقرير: رونالدو يغيب عن مباراة كرواتيا بسبب لدغة نحلة ساعة | أوروبا
تقارير: يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية.. وبدء تعلم الإيطالية ساعة | أوروبا
مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن ساعة | الدوري المصري
رغم إعلان التشيك تأجيل لقاء اسكتلندا بسبب كورونا.. يويفا: المباراة في موعدها ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 خبر في الجول – رمضان في الدفاع الجوي.. وإعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال أيام
قد ينال إعجابك