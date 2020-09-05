ناشئ الأهلي لـ في الجول: انضممت لـ النجم الساحلي وبعد موسم سألعب في أوروبا

كشف محمود صابر ناشئ الأهلي المنضم حديثا إلى النجم الساحلي تفاصيله تعاقده مع النادي التونسي.

وقال صابر لـFilGoal.com:"تعاقدت لمدة 4 مواسم، أنا في تونس حاليا، سأغادر الحجر الصحي خلال ساعات للانضمام لتدريبات الفريق الأول".

وواصل صابر البالغ عمره 18 عاما "اتفقت على انضمامي للنجم وبعد موسم واحد سيتم تسويقي في أوروبا. الفريق بوابة مميزة للاحتراف في أوروبا".

وأضاف "لم أترك الأهلي بسبب مشكلة ما، فقط حصلت على فرصة في ناد كبير".

وأتم الجناح "تلقيبي بمحمد صلاح الجديد شرف كبير، أتمنى أن أحقق مسيرة كبيرة في أوروبا، وأن أعود بعد ذلك للأهلي لأختم مشواري في صفوفه لأنه بيتي الأول".

وكتب موقع Foot24 التونسي أن صابر رفض الاستمرار في الأهلي بعدما طلب منه مسؤولو الأخير توقيع عقد غير محددة قيمته.

وصرح صابر في وقت سابق لصحيفة دايلي ريكورد أنه تلقى عروضا للعب في جلاسجو وفالنسيا وبنفيكا.

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