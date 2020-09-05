تقرير مغربي: أيوب الكعبي لن يلعب لـ الأهلي أو الزمالك.. بيراميدز الأقرب

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المهاجم أيوب الكعبي لن يلعب لـ الأهلي أو الزمالك.

وقال التقرير "اللاعب ليست له نية في ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، رغبته تتجه نحو الاحتراف الأوروبي".

"ويبقى بيراميدز الأقرب إلى الارتباط بالمهاجم في حال تعذر على اللاعب الاحتراف بأوروبا" حسبما أضاف التقرير.

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وأتم التقرير "بيراميدز تقدم بعرض مالي لإيوب الكعبي قيمته مليون و400 ألف دولار، كما يبقى الوداد البيضاوي خيارا رئيسيا بعدما لعب له معارا من هيبي فورتشن الصيني".

وكشف تقرير مغربي سابق أن بيراميدز الأقرب لضم المهاجم الدولي. (طالع التفاصيل)

المهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.

ولعب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة المغربية، قبل أن ينضم لنهضة بركان.

أثناء تواجده مع فريق نهضة بركان، كان الكعبي قريبا من الانضمام لـ الزمالك، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب للدوري الصيني.

وعاد الكعبي من جديد إلى المغرب ولكن ليظهر بقميص الوداد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود من جديد لفريقه ثم يفسخ عقده ويصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وسجل الكعبي 9 أهداف وصنع هدفين بقميص هيبي فورتين الصيني.

وخلال فترته مع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينهم 4 في دوري الأبطال.

على المستوى الدولي، سجل الكعبي هدفين خلال ظهوره في 9 مباريات مع المنتخب، كما فاز بجائزة هداف أمم إفريقيا للمحليين في 2017.

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