إصابة صفقة ليفربول الجديدة بفيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس

أصيب كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا أثناء تواجده رفقة منتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبيل مباراتهم أمام كوسوفو.

واكتشف المنتخب اليوناني إصابة اللاعب بعد خضوع الفريق لمسحات طبية خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وحسب موقع الاتحاد اليوناني، فإن اللاعب المصاب يخضع حاليا للعزل الصحي، فيما سيخضع باقي الفريق لمسحة جديدة اليوم السبت.

ورغم أن الاتحاد اليوناني لم يكشف عن اسم اللاعب المصاب، لكن تقارير صحفية عدة كشفت بأن كوستاس تسيميكاس هو الفرد المٌصاب بفيروس كورونا وسيغيب عن مباراة منتخب بلاده.

كان منتخب اليونان قد تعادل مع سلوفينيا سلبيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للمستوى الثالث من بطولة دوري أمم أوروبا.

وتستعد اليوناني لمواجهة كوسوفو مساء غد الأحد في الجولة الثانية من البطولة.

كوستاس تسيميكاس انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من فريق أولمبياكوس اليوناني.

صاحب الـ24 عاما يملك ثلاث مباريات دولية رٌفقة منتخب اليونان.

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دوري الأمم الأوروبية اليونان كوسوفو كوستاس تسيميكاس ليفربول
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