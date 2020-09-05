الاتحاد المغربي يوضح سبب إعلان موعد دربي الدار البيضاء قبل نصف نهائي الأبطال بيوم واحد

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

الوداد - الرجاء

كشف محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، سبب الإعلان عو موعد دربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد البيضاويين في الدوري المغربي قبل يوم واحد من موعد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مقروف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجدول المعلن لمؤجلات الدوري المغربي مرهون بالتواريخ النهائية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "خوض المباريات في التاريخ المعلن مرهون بقرار الكاف سواء بتأجيل أو إقامة نصف نهائي دوري الأبطال في موعده".

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المتحدث باسم الاتحاد المغربي أكمل "فوجئنا بعد إعلان جدول مؤجلات الدوري المغربي بربط بعض الصحفيين بأن الاتحاد المغربي هو المٌسيطر على الكاف".

وأتم "ألم يفز الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، وخسر الوداد دوري الأبطال بظُلم فج؟".

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن يوم 24 سبتمبر الجاري موعدا لمباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي.

يأتي ذلك برغم إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق، عن تحديد يوم 25 سبتمبر لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الأمر الذي فتح مجالا للحديث حول احتمالية تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الآخر.

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