مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لبحث إمكانية عدم استكمال بطولة الدوري.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن دعوة مرتضى منصور رئيس النادي لعقد اجتماع مجلس إدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب المهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.

وحسب الموقع الرسمي، فقد أعرب مرتضى منصور عن غضبه من المهازل التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض.

وأضاف "الأخطاء ظهرت أيضا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي شهدت إلغاء هدف محقق لوادي دجلة في الشوط الثاني من المباراة".

كان جهاد جريشة الحكم الدولي قد ألغى هدفا لوادي دجلة أمام الأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو وقت تقدم الأهلي بهدف.

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وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

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