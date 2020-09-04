مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 22:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لبحث إمكانية عدم استكمال بطولة الدوري.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن دعوة مرتضى منصور رئيس النادي لعقد اجتماع مجلس إدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب المهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.

وحسب الموقع الرسمي، فقد أعرب مرتضى منصور عن غضبه من المهازل التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض.

أخبار متعلقة
مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري مرتضى: هدف الزمالك الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. والشيشيني لا يرد على اتصالاتنا مرتضى: أنتظر قرار الأهلي ببيع كهربا.. سنواصل الدفاع عن حق الزمالك في نادي القرن مران الزمالك – إشادة من كارتيرون لـ أحمد عيد.. ومشاركة طارق حامد ومحمد حسن

وأضاف "الأخطاء ظهرت أيضا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي شهدت إلغاء هدف محقق لوادي دجلة في الشوط الثاني من المباراة".

كان جهاد جريشة الحكم الدولي قد ألغى هدفا لوادي دجلة أمام الأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو وقت تقدم الأهلي بهدف.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

اقرأ أيضا:

انتهى كابوس ميسي

مرتضى يتحدث عن كهربا

في الدوري الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب دجلة: الهدف الملغي كان سيغيّر المباراة.. وكنا نستحق نقاط المواجهة 3 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
11 نقطة على الـ 42.. ثنائية مروان وحمدي تقود الأهلي لتخطي عقبة دجلة 21 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الألماني الأغلى في التاريخ.. تشيلسي يتعاقد مع هافيرتز ساعة | أوروبا
رسميا – بونو سيبقى في الأندلس.. إشبيلية يضم حارس المغرب بشكل نهائي ساعة | أوروبا
مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (79) الاتحاد السكندري (85) ثلاثية جديدة من إيهاب أمين ساعة | رياضات أخرى
رسميا – الأغلى في تاريخه.. بنفيكا يتعاقد مع مهاجم ألميريا ساعة | أوروبا
العجوز لـ في الجول: لنلعب بالصغار ونٌبعد من لا يملكون الروح عن الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك