مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 22:16
كتب : أحمد شوقي صلاح
قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لبحث إمكانية عدم استكمال بطولة الدوري.
وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن دعوة مرتضى منصور رئيس النادي لعقد اجتماع مجلس إدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب المهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.
وحسب الموقع الرسمي، فقد أعرب مرتضى منصور عن غضبه من المهازل التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض.
وأضاف "الأخطاء ظهرت أيضا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي شهدت إلغاء هدف محقق لوادي دجلة في الشوط الثاني من المباراة".
كان جهاد جريشة الحكم الدولي قد ألغى هدفا لوادي دجلة أمام الأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو وقت تقدم الأهلي بهدف.
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هدف #وادي_دجلة الملغى أمام #الأهلى بعد تدخل تقنية الVAR #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/8OpwMt7sle— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 4, 2020
وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.
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