11 نقطة على الـ 42.. ثنائية مروان وحمدي تقود الأهلي لتخطي عقبة دجلة

11 نقطة متبقية ويحقق الأهلي لقب الدوري للمرة 42، وذلك بعدما نجح في تخطي عقبة وادي دجلة.

وانتصر الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب وادي دجلة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي في الدقيقتين 42 و93.

وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" لركلة جزاء لـ الأهلي، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

التشكيل

ريني فايلر اعتمد على ثنائية مروان محسن وأليو بادجي في خط هجوم الأهلي.

محمد مجدي "أفشة" لعب بجوار حمدي فتحي، مع غياب عمرو السولية بسبب الإصابة، وجلوس أليو ديانج على مقاعد البدلاء بعد عودته مؤخرا من بلاده، مع مشاركة أحمد الشيخ وجيرالدو.

أيمن أشرف عاد ليشارك كظهير أيسر مع غياب الموقوف علي معلول، بينما لعب ياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة كقلبي دفاع ومحمد هاني كظهير أيمن.

على الجانب الآخر اعتمد نيكوديموس "نيكي" بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة على خطة 4-3-3.

رفيق كابو وومروان حمدي وحسام عرفات ثلاثي هجومي، ومحمد رضا وأحمد سعيد ومحمد عبد العاطي كثلاثي وسط.

رفيق كابو وعرفات ومروان حمدي يهاجمون الأهلي#في_الدوري pic.twitter.com/LD2NP8tjY7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 4, 2020

بداية نارية

دون جس نبض دخل الأهلي المباراة بقوة وضغط على دفاع وادي دجلة عن طريق أحمد الشيخ.

وكاد مروان محسن أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد دقيقتين فقط ولكن تسديدته تصدى لها محمد عبد المنصف، بعد عرضية من أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء.

دجلة ظهر في أول 5 دقائق بنفس أسلوبه المعتاد الخاص ببناء الهجمة من الخلف والاعتماد على التمرير القصير.

لكن الأهلي في كل مرة نجح في استعادة الكرة سريعا، وشكل أحمد الشيخ خطورة واضحة على دفاع دجلة.

وفي الدقيقة السابعة انطلق أحمد الشيخ بمشوار رائع متوغلا منطقة جزاء دجلة قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى ولكن جيرالدو فشل في استغلال تمريرة الشيخ.

بعدها مباشرة رد وادي دجلة بأول ظهور له في منطقة جزاء الأهلي، من رأسية محمد رضا ولكن الشناوي نجح في التصدى لأول فرصة من دجلة.

الشيخ واصل تشكيل الخطورة على مرمى دجلة، بعدما توغل من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يسدد ولكن تسديدته جاءت سهلة.

10 دقائق مثيرة وسريعة بين الأهلي ودجلة.

تبادل سيطرة

وفي الدقيقة 17 توغل مروان حمدي خلف رامي ربيعة قبل أن يسقط أرضا مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم قرر استئناف اللعب.

ما حدث في أول 10 دقائق، اختفى في الـ 10 دقائق الثانية.

خطورة الأهلي غابت على مرمى وادي دجلة، مع سيطرة نسبية لصالح الأخير الذي نجح في امتصاص خطورة الأهلي المبكرة.

وعاد الأهلي للسيطرة من جديد وتصدى عبد المنصف لرأسية من مروان محسن بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

بعدها كاد حمدي فتحي في الدقيقة 34 أن يسجل للأهلي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

إثارة كبيرة

في الدقيقة 40 احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء لـ الأهلي بعد لمسة يد من مروان حمدي مهاجم دجلة.

وتولى أفشة مسؤولية تسديد الركلة ولكن محمد عبد المنصف تألق وحمى مرمى فريقه من هدف أول.

تألق عبد المنصف حرم الأهلي من التقدم في النتيجة، ولكن ذلك لم يستمر لأكثر من دقيقتين.

مروان محسن يهز شباك وادي دجلة ويضع الأهلي في المقدمة في الدقيقة 43.

تمريرة من بادجي إلى جيرالدو الذي أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها مروان محسن برأسية قوية في الشباك.

هدف مروان محسن هو الخامس له في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع جونيور أجايي وحسين الشحات خلف وليد سليمان صاحب الـ 7 أهداف.

وكاد رامي ربيعة أن يضع الهدف الثاني للأهلي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، ولكن رأسيته جاءت أعلى العارضة.

الشوط الثاني

مدرب دجلة دفع بـ عبد الكريم الوادي مع انطلاق الشوط الثاني بدلا من محمد رضا.

الهدوء ظهر مع بداية الشوط الثاني، وسقط حمدي فتحي متأثرا بالإصابة في الدقيقة 51 قبل أن يكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 59 سقط الشناوي متأثرا بتدخل من مروان حمدي في لقطة اُحتسبت تسلل في النهاية، قبل أن يتلقى حارس الأهلي العلاج ويستأنف المباراة.

شارك أحمد حسن بدلا من حسام عرفات، كتغيير جديد لـ دجلة.

تدخل الـ VAR واعتراضات دجلة

في الدقيقة 62 حصل ياسر إبراهيم على بطاقة صفراء بعد تدخل على رفيق كابو، ليحصل لاعب دجلة على ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء.

الركلة الحرة لم تُسدد، فأرسلت على رأس مروان حمدي الذي حولها أمام الشناوي، لتصل إلى خالد رضا الذي وضعها في الشباك وسط تكتل دفاعي من الأهلي.

وبعد فرحة جنونية من لاعبي دجلة مع مدرب فريقهم، عاد جهاد جريشة لمراجعة لقطة الهدف عبر تقنية الفيديو.

عودة جريشة كانت لمشاهدة تدخل خالد رضا على أيمن أشرف، وهل منع مدافع الأهلي من الوصول للكرة أم لا؟ وفي النهاية قرر إلغاء الهدف وسط اعتراضات من جانب دجلة.

بعد إلغاء الهدف، دفع فايلر بـ ديانج بدلا من أحمد الشيخ في الدقيقة 69.

وكاد جيرالدو أن يؤمن انتصار الأهلي في الدقيقة 74 إلا أن عبد المنصف تصدى لتسديدة الجناح الأنجولي.

بعدها شارك وليد سليمان وأجايي بدلا من مروان محسن وأفشة.

وخرج جيرالدو في الدقيقة 84 ليشارك أحمد فتحي بدلا منه وكاد أن يسجل ولكن تسديدته جاءت بعيدة.

صاروخ ختامي

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت بدلا من ضائع وسط ضغط من دجلة ومحاولة لقتل المباراة من الأهلي.

ونجحت محاولات قتل المباراة في الدقيقة 93 بفضل حمدي فتحي.

وأطلق حمدي فتحي تسديدة صاروخية فشل عبد المنصف في التصدي لها، ليقضي على أي آمال لـ دجلة في العودة للمباراة.