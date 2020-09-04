السلحدار وأبو جريشة يرحلان عن تدريب الإسماعيلي

أعلن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، عن اعتذارهما عن عدم استكمال مهمتهما في تدريب للإسماعيلي، عقب الهزيمة الكبيرة أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وصرّح السلحدار لـFilGoal.com: "لن أستطيع العمل مع الفريق في ظل ما يمر له من ظروف".

وتابع: "الفريق لن تقوم له قائمة إلا بعد عودة الروح والحماس والرغبة في تحقيق الفوز للاعبين، وإذا لم يحدث ذلك ستستمر النتائج والأداء".

وأتم: "أتمنى أن تنجح الإدارة في تعديل وضع الفريق وعودة الروح والحماس لهم لتعديل الأخطاء وعودة النادي لمكانته".

فيما صرّح أبو جريشة عبر FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم إكمال مهتمي في الإسماعيلي بعد مباراة المقاصة".

وأتم: "أبلغت قراري لمسؤولي النادي، وقد قبلوا اعتذاري عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني".

وكان أبو جريشة يشرف على إدارة الفريق الأول للإسماعيلي رفقة أدهم السلحدار، عقب رحيل المدرب الفرنسي ديديه جوميز.

وفاز مصر للمقاصة على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الوحيد، فيما رد مصر للمقاصة برباعية عن طريق باولن فوافي، وأحمد مودي، وشيميليس بيكلي، ومحمد إبراهيم.

الأهداف الخمسة كتبت النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين. سبق وفاز المقاصة أيضا على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 موسم 2014/2015، فيما فاز الإسماعيلي بنفس النتيجة على مصر للمقاصة موسم 2017/2018.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ27 متقدما 5 مراكز إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.

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