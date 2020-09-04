النتيجة الأكبر بينهما.. المقاصة يضرب الإسماعيلي برباعية ويتقدم 5 مراكز

انتصر مصر للمقاصة على الإسماعيلي بأربعة أهداف، وتقدم خمسة مراكز في ترتيب الدوري.

وفاز مصر للمقاصة على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الوحيد، فيما رد مصر للمقاصة برباعية عن طريق باولن فوافي، وأحمد مودي، وشيميليس بيكلي، ومحمد إبراهيم.

الأهداف الخمسة كتبت النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين. سبق وفاز المقاصة أيضا على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 موسم 2014/2015، فيما فاز الإسماعيلي بنفس النتيجة على مصر للمقاصة موسم 2017/2018.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ27 متقدما 5 مراكز إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.

وصف المباراة

الإسماعيلي كان مبادرة بتشكيل الخطورة، وفي الدقيقة الرابعة وصل الدراويش لأول مرة إلى مرمى محمود حمدي برأسية سهلة من عبد الرحمن مجدي.

مصر للمقاصة رد في الدقيقة التاسعة بـ كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق عصام صبحي على رأس محمد دبش سددها لكن أعلى عارضة محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الـ11 جاء الهدف الأول للإسماعيلي. كرة طولية من عبد الرحمن مجدي على الطرف الأيسر قطعها عصام صبحي، ومن ثم استرد الكرة أحمد مدبولي وراوغ الظهير الأيمن بطريقة رائعة وأرسل عرضية أرضية سددها عبد الرحمن مجدي داخل الشباك.

سيطرة المقاصة

من هنا أخذ مصر للمقاصة المباردة وبات المسيرطة المهيمن على مجريات الأمور.

خالد أوتشو سدد في الدقيقة الـ14 لكن بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ21 أدرك باولن فوافي التعادل لمصر للمقاصة. أحمد مودي تقدم وأرسل بينية رائعة عبرت الدفاع ووصلت إلى فوافي، والذي سددها بجانب يد محمد مجدي محرزا التعادل.

حكم اللقاء لجأ لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل، ثم أقر بصحة الهدف.

مصر للمقاصة ضرب مجددا في الدقيقة الـ27 بهدف ثاني عن طريق عمرو مرعي، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود مخالفة في وسط الملعب قبل استكمال الهجمة.

وما فشل فيه المقاصة في المرة السابقة، نجح فيه في الدقيقة الـ42 بعد ركنية نفذها محمد إبراهيم، وقابلها أحمد مودي برأسية مضيفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، ولينتهي الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

بدأ الإسماعيلي الشوط الثاني بأولى التبديلات ودخول بيكيتي سيلفا بدلا من هٌمام طارق اللاعب العراقي.

في المقابل استمر ضغط المقاصة، وأضافوا هدفا ثالثا في الدقيقة الـ56 عن طريق شيميليس بيكلي. تمريرات رائعة بين لاعبي المقاصة (خالد أوتشو - محمد إبراهيم - عمرو مرعي) لتصل الكرة إلى باولن فوافي في الرواق الأيسر، وأرسل عرضية رائعة إلى بيكيلي الذي سدد الكرة في الشباك مباشرة.

على الفوز تدخل جهاز الإسماعيلي بمشاركة عماد حمدي ومحمد عمار بدلا من محمد هاشم ومحمد الضرف في الدقيقة الـ57.

ولم يكتف المقاصة بالثلاثية، فأضاف محمد إبراهيم الرابع بنفس الطريقة في الدقيقة الـ58. طولية رائعة من إبراهيم إلى فوافي، والذي لحق بالكرة ثم أرسل عرضية رائعة، قابلها محمد إبراهيم برأسية في مرمى محمد مجدي.

الهدف هو الرابع لمحمد إبراهيم في آخر 5 مباريات في الدوري.

محاولات العودة

أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي تدخل هنا بأمل العودة في نتيجة اللقاء.

أجرى الإسماعيلي تبديل جديد في الدقيقة الـ61 بدخول مدحت فقوسة بدلا من أحمد مدبولي، فيما رد إيهاب جلال بدخول أحمد ياسين بدلا من محمد دبش.

وفي الدقيقة الـ69، عاد ميدو جابر للمشاركة مع مصر للمقاصة بعد الشفاء من فيروس كورونا، وشارك بدلا من شيميليس بيكلي.

عبد الرحمن مجدي كاد يسجل مجددا للإسماعيلي في الدقيقة الـ71 من مخالفة نفذها جيدة، لكنها ارتطمت بالقائم وخرجت من الملعب.

وكانت آخر تبديلات الإسماعيلي في الدقيقة الـ73 بدخول بينسون شيلونجو بدلا من محمد الشامي، فيما رد المقاصة بدخول محمد توني وإيدو موزيس بدلا من عاصم سعيد وباولن فوافي.

وأرسل عبد الرحمن مجدي عرضية رائعة في الدقيقة الـ74، قابلها شيلونجو برأسية قوية لكن بعيدة عن المرمى.

صلاح ريكو سدد أيضا في الدقيقة الـ82 كرة قوية جدا، لكن محمد مجدي أنقذها وحولها إلى ركنية.

باقي دقائق المباراة كانت هادئة، إلى أن سدد عبد الرحمن مجدي كرة جديدة في الدقيقة الـ94 مرت بجانب القائم بقليل، لينتهي اللقاء بفوز مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ27 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.