مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الموقف من العرض التركي لـ عمار حمدي

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 20:24

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

هل ينتقل عمار حمدي من الأهلي إلى الدروي التركي خلال الموسم المقبل؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف النادي من العرض التركي الذي وصل لعمار حمدي.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "عمار حمدي لاعب شاب ومن عناصر البناء للمستقبل".

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وأضاف "ليس منطقيا أن نوافق على بيع اللاعب بشكل نهائي في الوقت الراهن".

المصدر أتبع "لا مانع من دراسة عرض الإعارة، ولكن بشروط مناسبة يقبل بها الأهلي".

وأتم "لم يصلنا جديد من النادي التركي بعد العرض الأول حتى الآن".

كان نادي فاتح كاراجومروك التركي قد قدم عرضا لضم عمار حمدي من الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن النادي التركي يرغب في استعارة عمار حمدي لمدة موسم مع أحقية شراء في نهاية الإعارة، وهو ما يرفضه الأهلي. (طالع تفاصيل العرض)

الأهلي لا يرغب في وضع بند أحقية الشراء في إعارة عمار حمدي، ويريد عودة اللاعب بعد نهاية الإعارة وفي حالة رغبة النادي التركي في ضم اللاعب بشكل نهائي، تبدأ المفاوضات من جديد، وفقا لما علمه FilGoal.com.

نادي فاتح كاراجومروك صاعد حديثا للدوري التركي بعد غياب طويل، إذ يرجع ظهوره الأخير في الدرجة الأولى إلى عام 1984.

ويتواجد النادي في مدينة إسطنبول وغريمه الأكبر هو قاسم باشا، الفريق السابق لـ محمود تريزيجيه.

أمّا عمار حمدي البالغ 21 عاما، فيلعب معارا من الأهلي إلى طلائع الجيش منذ فترة الانتقالات الشتوية، وشارك معه في 6 مباريات بالدوري المصري.

ويعد عمّار حمدي أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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