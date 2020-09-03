رئيس ريال مدريد السابق: بيل تلقى عرضا بـ 100 مليون والنادي رفضه الصيف الماضي

زعم رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الأسبق، أن النادي تلقى عرضا كبيرا من الدوري الإنجليزي للاعبه جاريث بيل قبل عام، ورفضه رغم ذلك.

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وصرّح كالديرون: "أعرف أن ريال مدريد تلقى عرضا من الدوري الإنجليزي لـ جاريث بيل في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قيمته 100 مليون ييورو، وريال مدريد رفضه لأنهم اعتقدوا أنهم يمكنهم التعويل على بيل".

وأضاف عبر موقع TalkSport: "حضر عام 2013 بعقد يمتد لـ6 سنوات، والغريب أنه عام 2016 بينما كان زيدان مدربا للفريق، قاموا بتجديد عقده حتى 2022".

وواصل: "لا أدري السبب، لكن في نهاية 2018 عندما لعب جيدا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، زيدان أخبر الرئيس أن يُبقي على كريستيانو رونالدو ويبيع بيل".

وأكمل: "الرئيس قام بالعكس، وزيدان رحل، ومنذ تلك اللحظة كان هناك خلاف بين زيدان واللاعب".

وعند سؤاله عن هوية النادي الذي تقدّم بالعرض، أجاب كالديرون: "ليس مسموحا لي بالإفصاح عن اسم النادي الذي حاول شراء بيل".

وتابع: "أعتقد أن بيل لا يرغب في الرحيل، ولا يرغب أيضا في تخفيض راتبه، وصحيح أن اللاعب راتبه مرتفع للغاية، لكن النادي من قرر رفع راتبه في 2016".

وأوضح: "من الصعب على ريال مدريد تحمُل راتب بيل مع الوضع الحالي لكرة القدم هذه الأيام".

وأشار: "أعتقد أنه مستحيل الآن أن يحصل ريال مدريد على أموال مقابل بيع بيل".

وأتم: "أظن أن ريال مدريد سيكون منفتحا الآن على التخلي عنه مجانا، قد يكون هذا الحل، لا أظن أن هناك نادٍ يمكنه أن يدفع مبلغا كبيرا للاعب في الواحد والثلاثين من عمره ولم يلعب بانتظام على مدار عامين".

وكان بيل قد انتقد موقف ناديه ريال مدريد خلال تواجده رفقة منتخب ويلز.

وصرّح بيل: "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول رحيله عن ريال مدريد "هذا سؤال ينبغي توجيهه للنادي، لقد أردت الرحيل الموسم الماضي وكان هناك مشروع يعجبني".

واستدرك "لكن النادي رفض كل شيء، أريد لعب كرة القدم لذا من يجب على هذا السؤال هو النادي".

وأكمل "في عمر الـ31 مازلت في لياقة جيدة ولدي عقد في ريال مدريد وأتمنى حدوث شيئا ما، أريد اللعب فأنا أستطيع تقديم المزيد ولكي أكون صادقا فالنادي يجعل كل شيء صعبا".

وأضاف اللاعب الويلزي "لا يؤثر علي ما يحدث معي أستطيع التعامل مع الأمر ولكن مع انضمامي لمنتخب ويلز فأنا سعيد وأشعر بالحماس".

وبسؤاله عن العودة للدوري الإنجليزي مجددا بعدما لعب في صفوف توتنام أجاب "الأمر ليس بيدي وحال قدوم أي عرض سأنظر له وسأرى ما سيحدث، وبشكل عام فالقرار في يد ريال مدريد".

وانضم بيل لريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في التاريخ في ذلك الوقت.

ولم يشارك بيل بشكل أساسي مع ريال مدريد بعد التوقف الكروي سوى مرة وحيدة فقط.

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