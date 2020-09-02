بيل: ريال مدريد يجعل كل شيء صعبا.. أردت الرحيل ولكنهم رفضوا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 21:26

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

انتقد جاريث بيل جناح ريال مدريد إدارة ناديه بعد رفضها لرحيله الموسم الماضي مؤكدا أن كل شيء حاليا في يدهم فقط.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتحدث جاريث بيل لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول رحيله عن ريال مدريد "هذا سؤال ينبغي توجيهه للنادي، لقد أردت الرحيل الموسم الماضي وكان هناك مشروع يعجبني".

واستدرك "لكن النادي رفض كل شيء، أريد لعب كرة القدم لذا من يجب على هذا السؤال هو النادي".

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وأكمل "في عمر الـ31 مازلت في لياقة جيدة ولدي عقد في ريال مدريد وأتمنى حدوث شيئا ما، أريد اللعب فأنا أستطيع تقديم المزيد ولكي أكون صادقا فالنادي يجعل كل شيء صعبا".

وأضاف اللاعب الويلزي "لا يؤثر علي ما يحدث معي أستطيع التعامل مع الأمر ولكن مع انضمامي لمنتخب ويلز فأنا سعيد وأشعر بالحماس".

وبسؤاله عن العودة للدوري الإنجليزي مجددا بعدما لعب في صفوف توتنام أجاب "الأمر ليس بيدي وحال قدوم أي عرض سأنظر له وسأرى ما سيحدث، وبشكل عام فالقرار في يد ريال مدريد".

وانضم بيل لريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في التاريخ في ذلك الوقت.

ولم يشارك بيل بشكل أساسي مع ريال مدريد بعد التوقف الكروي سوى مرة وحيدة فقط.

جاريث بيل ريال مدريد
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