فودين: جوارديولا كان صبورا معي

يؤمن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الشاب بأن مدربه بيب جوارديولا تحلى بالصبر معه قبل أن يتألق في صفوف الفريق.

جوارديولا يجهز فودين لأن يكون خليفة دافيد سيلفا، المنتقل إلى ريال سوسيداد، في وسط ملعب سيتي.

وقال فودين "لقد لعبت بعض المباريات الكبيرة هذا العام، أحيانا يكون من الصعب على اللاعب الشاب اللعب في تلك المباريات".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن جوارديولا كان صبورا معي وأشركني في الأوقات المناسبة".

وشدد البالغ من العمر 20 عاما "أنا أتعلم الكثير وأشعر بأنني مستعد لمواصلة التقدم".

تألق فودين مع سيتي مؤخرا جعله ينضم للمنتخب الإنجليزي لأول مرة.

وأوضح "عندما كنت صغيرا، كان جميع الأطفال في العقار يحلمون باللعب في منتخب إنجلترا. الآن أنا في الفريق الأول وأشعر بالجنون".

وأتم "الآن أنا موجود هنا، إنها لحظة حقيقية بالفعل، أتمنى أن أحصل على فرصة للعب وأن يتحقق الحلم".

ويلعب منتخب إنجلترا ضد آيسلندا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية يوم السبت المقبل.

طالع أيضا

جلسة في الأهلي لتقرير لمناقشة أزمة كهربا

8 رسائل نارية من مرتضى منصور