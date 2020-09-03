فان دي بيك يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد

وجه دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد رسالة لجماهير فريقه بعد إتمام انتقاله للشياطين الحمر.

وأعلن يونايتد يوم الأربعاء ضم فان دي بيك البالغ من العمر 23 عاما قادما من أياكس الهولندي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال فان دي بيك عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: "متحمس جدًا لكوني أحدث الوجوه المنضمة إلى عائلة مانشستر يونايتد".

وأضاف في رسالة لجماهير يونايتد "ردود أفعالكم الحماسية عقب إعلان ضمي رسميا تجعلني أشعر بأنني في بيتي بالفعل".

وأكمل اللاعب الهولندي "لا أطيق الانتظار حتى أنضم إلى الفريق في مانشستر".

وأتم "لكن الآن أصب تركيزي مع المنتخب الهولندي استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية".

ويلعب المنتخب البرتقالي ضد بولندا يوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.

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