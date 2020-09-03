مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الأمن للحصول على الموافقات لإعلان المتبقي من الدوري

خاطب اتحاد كرة القدم المصري الجهات الأمنية مجددا من أجل سرعة الحصول على الموافقات المطلوبة قبل الإعلان عن المتبقي من جدول الدوري المصري.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن جدول مباريات الدوري حتى الجولة 25 والمقرر أن تختتم منافستها يوم 7 من شهر سبتمبر الجاري.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "خاطبنا الجهات الأمنية مجددا من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة لإعلان المتبقي من جدول الدوري".

وتابع "من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجولات المقبلة خلال اليوم الخميس أو غدا بأقصى تقدير".

وكشف "جدول المباريات جاهز منذ فترة وكنا ننتظر فقط موقف البطولات القارية والتوقفات الدولية قبل الإعلان".

وأتم تصريحاته "فور الحصول على الموافقة الأمنية سيتم الإعلان عن المتبقي من مباريات الدوري المصري".

وتستأنف مباريات الجولة 24 اليوم الخميس بأربع مباريات أبرزها مواجهة الزمالك أمام بيراميدز.

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