الاتحاد البرتغالي: غياب رونالدو عن التدريبات بسبب الإصابة في أصبع القدم الأيمن

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم غياب القائد كريستيانو رونالدو عن التدريبات قبل مواجهة كرواتيا في الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقال بطل النسخة الأولى عبر موقعه الرسمي: "يغيب كريستيانو رونالدو عن تدريبات المنتخب صباح اليوم".

وتابع "أجرى تدريبات في صالة الجيم أمس، بسبب إصابة في إصبع قدمه الأيمن ويخضع للعلاج بالمضادات الحيوية.

وأضاف "ستقوم اللجنة الطبية بتقييم وضع اللاعب يوميا".

ولم يُوضح إمكانية غيابه عن مواجهة وصيف كأس العالم 2018 من عدمها.

ويمتلك رونالدو 99 هدفا دوليا سجلها بقميص البرتغال في 164 مباراة.

كما أعلن الاتحاد غياب ريناتو سانشيز واستبعاده من القائمة بسبب الإصابة ولن يكون متاحا لمواجهتي كرواتيا والسويد.

وتقع البرتغال في المجموعة الثالثة من المستوى الأول التي تضم كل من فرنسا وكرواتيا والسويد.

وتوج بطل أوروبا 2016 بلقب النسخة الأولى من المسابقة على حساب هولندا.

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