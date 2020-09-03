الاتحاد البرتغالي: غياب رونالدو عن التدريبات بسبب الإصابة في أصبع القدم الأيمن

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم غياب القائد كريستيانو رونالدو عن التدريبات قبل مواجهة كرواتيا في الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقال بطل النسخة الأولى عبر موقعه الرسمي: "يغيب كريستيانو رونالدو عن تدريبات المنتخب صباح اليوم".

وتابع "أجرى تدريبات في صالة الجيم أمس، بسبب إصابة في إصبع قدمه الأيمن ويخضع للعلاج بالمضادات الحيوية.

أخبار متعلقة
برونو فيرنانديز: الدوري الإنجليزي تركيز يونايتد الأول.. المقارنة بـ رونالدو لا مفر منها رونالدو: سنغزو إيطاليا وأوروبا والعالم مؤتمر بيرلو: اتفقنا مع إيجوايين على رحيله.. وتحدثت مرتين مع رونالدو وديبالا لن يرحل نونو جوميز: الفشل في الأبطال لا يقلل من نجاح رونالدو في يوفنتوس.. وبيرلو سيكون مدربا جيدا

وأضاف "ستقوم اللجنة الطبية بتقييم وضع اللاعب يوميا".

ولم يُوضح إمكانية غيابه عن مواجهة وصيف كأس العالم 2018 من عدمها.

ويمتلك رونالدو 99 هدفا دوليا سجلها بقميص البرتغال في 164 مباراة.

كما أعلن الاتحاد غياب ريناتو سانشيز واستبعاده من القائمة بسبب الإصابة ولن يكون متاحا لمواجهتي كرواتيا والسويد.

وتقع البرتغال في المجموعة الثالثة من المستوى الأول التي تضم كل من فرنسا وكرواتيا والسويد.

وتوج بطل أوروبا 2016 بلقب النسخة الأولى من المسابقة على حساب هولندا.

طالع أيضا

جلسة في الأهلي لتقرير لمناقشة أزمة كهربا

8 رسائل نارية من مرتضى منصور

كريستيانو رونالدو البرتغال ريناتو سانشيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - قاعدة الـ5 تبديلات تستمر في الموسم الجديد بألمانيا 9 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – أليو ديانج يصل القاهرة.. ويتجه لخوض المران مباشرة 9 دقيقة | الدوري المصري
فودين: جوارديولا كان صبورا معي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في مصر 35 دقيقة | مصر
تيليجراف: النني ضمن 3 أسماء يسعى أرتيتا لبيعها لضم بارتي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الإسماعيلي تشهد استبعاد 3 لاعبين وعودة دونجا.. والمقاصة بـ22 لاعبا استعدادا للمواجهة ساعة | الدوري المصري
قبل انطلاق التدريب الختامي.. ظهور كهربا في الأهلي بعد أزمة مران الأربعاء ساعة | الدوري المصري
أبو جريشة: لا نفكر إلا بالـ 3 نقاط أمام مصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك