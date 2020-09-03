روبرتسون: هذا ما نفعله ليظهر تسيميكاس بشكل أفضل

أوضح أندي روبرتسون ظهير ليفربول دور لاعبي الفريق في سرعة تأقلم اليوناني كوستاس تسيميكاس المنضم حديثا إلى الحمر في أغسطس الماضي.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "لقد تأقلم تسيميكاس بشكل جيد للغاية. يمكنك رؤيته يزداد ثقة كلاعب وكشخص في الفريق وأعتقد أن هذا الفضل يعود إلى جميع اللاعبين وطاقم العمل".

وأضاف "نعلم جميعا مدى صعوبة دخول غرفة تغيير الملابس الجديدة وعدم معرفة أي شخص".

وتابع "أعتقد أننا نعلم هذا الشعور، لذلك نحاول أن نجعل الناس يشعرون بأنهم موضع ترحيب قدر الإمكان وبأسرع ما يمكن لأنك كلما أخرجت الشخص من عزلته بشكل أسرع، كلما ظهر اللاعب بشكل أفضل".

وأوضح "لقد رأيته في التدريبات ويبدو أنه لاعب جيد حقًا. لا أستطيع أن أقول إنني رأيت الكثير منه مع أولمبياكوس".

المدافع اليوناني البالغ من العمر 24 عاما صنع 7 أهداف مع أولمبياكوس خلال 46 مباراة لعبها خلال الموسم المنصرم والذي توج فيه بلقب الدوري.

وأتم قائد منتخب اسكتلندا "يعلم الجهاز الفني أن تسيميكاس يمكنه أن يطور الفريق وليس لدي أدنى شك في أنه سيفعل ذلك".

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