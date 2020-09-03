تقرير تونسي: رغم انتهاء مهلة فيفا.. النجم يستعد لإشراك كوليبالي في المباريات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي

انتهت المهلة القانونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للنجم الساحلي من أجل دفع عقوبة سليماني كوليبالي لصالح النادي الأهلي المصري.

وكان فيفا قد منح النجم الساحلي 45 يوما -انتهت الإثنين الماضي- من أجل تسوية موقفة وإلا إيقاف كوليبالي ستة أشهر وحرمان النجم من سوق الانتقالات لثلاث فترات.

وكشف موقع Foot24 التونسي أنه رغم ذك يستعد النجم الساحلي لمشاركة كوليبالي في مواجهة نادي حمام الأنف يوم الأحد المقبل.

أخبار متعلقة
الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى جوميز بعد رحيله عن الإسماعيلي: ديسابر أبلغني أن الفريق يعاني بسبب بيع نجومه تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم مصطفى محمد.. "النجم الأهم بعد صلاح وتريزيجيه" النجوم يعلن: نيلسون سانتوس مديرا فنيا للفريق

وأوضح التقرير أن اللجنة القانونية بنادي النجم استبقت المهلة وطلبت تعليل من فيفا على قرار العقوبة.

وأشار إلى أن طلب التعليل يأتي للاستفادة من مدة إضافية بما أن هذا الطلب يوقف تنفيذ العقوبة.

ولم تتلق إدارة النجم تعليل القرار من فيفا إلى حتى الآن مما يعني قانونية مشاركة كوليبالي في المباريات المقبلة وفقا للتقرير التونسي.

وكشف التقرير أن إدارة النجم تنوي الطعن على قرار فيفا حال وصول التعليل في المحكمة الرياضية الدولية ما يعلق تنفيذ العقوبة ويسمح لكوليبالي بالمشاركة في الثلاث مباريات المتبقية في الدوري التونسي.

ويحتل النجم الساحلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الإفريقي صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى منافسات البطولات القارية للموسم الجديد.

طالع أيضا

جلسة في الأهلي لتقرير لمناقشة أزمة كهربا

8 رسائل نارية من مرتضى منصور

الأهلي النجم سليماني كوليبالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبرتسون: هذا ما نفعله ليظهر تسيميكاس بشكل أفضل 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتور: سنعمل بكل قوتنا من أجل التتويج بدوري الأبطال ساعة | أوروبا
ديل بييرو: فوجئت بتعيين بيرلو لقيادة يوفنتوس.. سيكون جاهزا لاغتنام الفرصة ساعة | أوروبا
مينوتي: ميسي سيملأ عقل جوارديولا.. وأوركسترا كومان ستفتقد إلى أفضل عازف كمان ساعة | أوروبا
تقارير: يونايتد سيتقدم بعرض لضم ريجيلون ساعة | الدوري الإنجليزي
والد ميسي يعترف: ليونيل يفكر في الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية الموسم ساعة | أوروبا
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا فرنسيا ساعة | أوروبا
ذا أثليتك: جونزالو مارتينيز يقترب من أن يصبح الأغلى في الدوري السعودي بقميص النصر ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك