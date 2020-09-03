تقرير تونسي: رغم انتهاء مهلة فيفا.. النجم يستعد لإشراك كوليبالي في المباريات

انتهت المهلة القانونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للنجم الساحلي من أجل دفع عقوبة سليماني كوليبالي لصالح النادي الأهلي المصري.

وكان فيفا قد منح النجم الساحلي 45 يوما -انتهت الإثنين الماضي- من أجل تسوية موقفة وإلا إيقاف كوليبالي ستة أشهر وحرمان النجم من سوق الانتقالات لثلاث فترات.

وكشف موقع Foot24 التونسي أنه رغم ذك يستعد النجم الساحلي لمشاركة كوليبالي في مواجهة نادي حمام الأنف يوم الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أن اللجنة القانونية بنادي النجم استبقت المهلة وطلبت تعليل من فيفا على قرار العقوبة.

وأشار إلى أن طلب التعليل يأتي للاستفادة من مدة إضافية بما أن هذا الطلب يوقف تنفيذ العقوبة.

ولم تتلق إدارة النجم تعليل القرار من فيفا إلى حتى الآن مما يعني قانونية مشاركة كوليبالي في المباريات المقبلة وفقا للتقرير التونسي.

وكشف التقرير أن إدارة النجم تنوي الطعن على قرار فيفا حال وصول التعليل في المحكمة الرياضية الدولية ما يعلق تنفيذ العقوبة ويسمح لكوليبالي بالمشاركة في الثلاث مباريات المتبقية في الدوري التونسي.

ويحتل النجم الساحلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الإفريقي صاحب المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى منافسات البطولات القارية للموسم الجديد.

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