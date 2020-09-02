"المزيج الغريب بين سولشاير والهولنديين مستمر".. رسميا – فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

"عندما كنت لاعبا كنت أرتبط جيدا باللاعبين الهولنديين، رود فان نيستلروي وإدوين فان دير سار وياب ستام وجوردي كرويف، لقد كان مزيجا غريبا بيني وبين الهولنديين" أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

والآن حصل سولشاير على ترابط جديد مع لاعب هولندي.

دوني فان دي بيك ينضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس أمستردام بعقد يمتد لخمس سنوات مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

وكان فان دي بيك أجرى الفحص الطبي في أمستردام في ظل تواجده في معسكر منتخب بلاده هولندا الذي يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا وإيطاليا.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة ولكن أوضحت التقارير الصحفية إنها كلفت خزائن الشياطين الحُمر 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال فان دي بيك: "لا أستطيع شرح مدى روعة فرصة الانضمام لناد يملك تاريخا مذهلا".

وواصل "أود شكر الجميع في أياكس لقد نشأت هناك وسيكون لدي راتباطا خاصا بالنادي".

وتابع "الكل أخبرني بمدى روعة الأجواء في ملعب أولد ترافورد وأتطلع لاختبار ذلك الأمر بنفسي حينما يصبح آمنا عودة الجمهور".

وأردف "هذا الفريق يملك بعض من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وأستطيع التعلم منهم وأن أضيف للمجموعة من نقاط قوتي".

وأتم فان دي بيك "بالتحدث مع المدرب فقد أخبرني برؤيته والاتجاه الذي يسير فيه النادي مثير للغاية ولا أستطيع الانتظار لأكون جزءا من ذلك".

فيما قال سولشاير: "دوني لديه إمكانيات رائعة ستضيف لنا الكثير ولديه شخصية تساعده على النجاح في مانشستر يونايتد".

وأكمل "قدرته على رؤية المساحات وتحركاته في قراءة المباريات ستُكمل الصفات التي لدينا في خط الوسط وصووله يعمق الموهبة التي نملكها في هذا المركز".

وأتم "أداء دوني في الدوري الهولندي وأوروبا كان مميزا خلال السنوات الأخيرة ونتطلع للعمل معه".

وأوضح تقرير نشره موقع "ذا أثليتك" الأمريكي الموثوق في وقت سابق أن الحديث الهاتفي الذي دار بين سولشاير وفان دي بيك كان سببا في إقناع اللاعب بالانتقال إلى مسرح الأحلام.

وبدأ اللاعب صاحب الـ23 عاما مسيرته رفقة فييتشي بويز ومنه انضم إلى أياكس في عام 2008.

ومنذ ذلك الوقت تدرج فان دي بيك في مختلف الفرق السنية حتى وصل للفريق الأول.

وشارك فان دي بيك مع أياكس في 175 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 34 آخرين.

وخلال الموسم الماضي شارك اللاعب في 37 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 11.

وتوج فان دي بيك مع أياكس بلقب لكل من الدوري والكأس والسوبر الهولندي.

وكان ضمن كتيبة أياكس التي بلغت نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017 قبل الهزيمة أمام مانشستر يونايتد نفسه.

بالإضافة لمساهمته في تأهل الفريق في موسم 2018-2019 لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة أمام توتنام.

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