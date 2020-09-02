تقرير تونسي: المحكمة الرياضية تؤجل الحكم في نهائي الترجي والوداد

كشفت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية عن صدور قرار من المحكة الرياضية الدولية بتأجيل الحكم في ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تأجيل قراراها بشأن نهائي الترجي والوداد لمنتصف شهر سبتمبر الجاري.

وذلك من أجل التدقيق والبحث أكثر في الملفات المقدمة من دفاع كل طرف.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية استمتعت لشهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائبه الكونغولي كونستان عوماري، وجاءت شهادة الثنائي ضد الترجي.

ورفض الوداد استكمال مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2019 ضد الترجي بسبب تعطل تقنية الفيديو وإلغاء هدفا له.

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