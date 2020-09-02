بايرن يودع كوتينيو

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - بايرن ميونيخ

ودع نادي بايرن ميونيخ فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الذي لعب معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفاد نادي بايرن في بيان: "بعدما لعب لموسم معنا، سيعود كوتينيو إلى ناديه برشلونة".

توديع كوتينيو جاء عكس التقارير التي أوضحت رغبة بايرن في تجديد الإعارة أو ضم اللاعب بشكل نهائي.

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ولعب الدولي البرازيلي في صفوف بايرن خلال موسمه الناجح للغاية، إذ حقق الفريق ثلاثية تاريخية.

فقد توج مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وشارك كوتينيو في 38 مباراة مع الفريق البافاري، وسجل 11 هدفا وصنع 6.

النجم البرازيلي قد يلعب الموسم المقبل مع برشلونة أو ينتقل إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق لكوتينيو اللعب في صفوف إنتر ميلان من 2008 إلى 2013 قبل الانتقال إلى ليفربول ومنه إلى برشلونة.

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