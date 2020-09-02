بالفيديو - وصول والد ميسي إلى كتالونيا من أجل جلسة تحديد المصير

وصل خورخي ميسي والد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي إلى كتالونيا من أجل مناقشة مستقبل نجله مع البلوجرانا.

وكما يعلم الجميع يريد الأسطورة الأرجنتينية ميسي الرحيل عن برشلونة كما أبلغ النادي الكتالوني قبل أيام، لكن البارسا لا يريد السماح لقائده بالرحيل إلا بعد دفع الشرط الجزائي في تعاقده والذي يبلغ 700 مليون يورو.

ووصل والد اللاعب إلى إقليم كتالونيا قادما من الأرجنتين صباح الأربعاء، ليبدأ مرحلة جديدة في أزمة نجله مع برشلونة.

خورخي سيجتمع مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يوم الأربعاء.

وسيحاول خورخي ميسي الحديث مع رئيس برشلونة عن موقف الطرفين في هذه الأزمة ولماذا يرى كل طرف أنه في الموقف الصحيح. في محاولة لإيجاد حل يسمح لنجله بالرحيل عن النادي الكتالوني.

El pare de Messi sortint de la terminal de l’aeroport del Prathttps://t.co/A3GLoAcAOS pic.twitter.com/77hKeFXIPM — Esport3 (@esport3) September 2, 2020

كما كشفت صحيفة سبورت وفقا لمصادر مقربة من الطرفين أن بارتوميو سيصر خلال جلسته مع خورخي ميسي على عدم السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة إلا إذا دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

والد ميسي سيحاول تقريب وجهات النظر والتفاوض على رحيل نجله عن برشلونة بطريقة أخرى بعيدة عن الشرط الجزائي.

وتغيب ميسي لليوم الثالث على التوالي عن تجمعات لاعبي برشلونة للاستعداد للموسم الجديد التي بدأت يوم الأحد الماضي باختبارات PCR الطبية.

وقاد رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة المران الجماعي الأول للفريق يوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد.