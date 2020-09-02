لاعب ريال مدريد يصل إيطاليا للانضمام لـ ميلان
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 13:52
كتب : FilGoal
وصل براهيم دياز لاعب ريال مدريد إلى مدينة ميلانو للخضوع للفحص الطبي من أجل الانضمام إلى ميلان على سبيل الإعارة.
بعدما جدد ميلان تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش واقترب من إتمام التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا، حان الدور على صفقة أخرى.
ووفقا لشبكة سكاي إيطاليا فأن دياز سينضم إلى ميلان في صفقة إعارة ومن ثم سيتوصل الناديين لاتفاق على تمديد الإعارة و تغيير البنود.
الإسباني البالغ 21 عاما انضم لـ ريال مدريد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو في يناير 2019.
Eccolo Brahim #Diaz arrivato a Malpensa.
"Forza #Milan, claro que si, forza Milan siempre" pic.twitter.com/s3i1E31HsM— Simone Cristao (@SimoneCristao) September 2, 2020
وخلال موسم ونصف خاض دياز 10 مباراة أغلبها كبديل وسجل هدفا وصنع آخر.
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