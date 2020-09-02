لاعب ريال مدريد يصل إيطاليا للانضمام لـ ميلان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

ميلان - بولونيا - الدوري الإيطالي

وصل براهيم دياز لاعب ريال مدريد إلى مدينة ميلانو للخضوع للفحص الطبي من أجل الانضمام إلى ميلان على سبيل الإعارة.

بعدما جدد ميلان تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش واقترب من إتمام التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا، حان الدور على صفقة أخرى.

ووفقا لشبكة سكاي إيطاليا فأن دياز سينضم إلى ميلان في صفقة إعارة ومن ثم سيتوصل الناديين لاتفاق على تمديد الإعارة و تغيير البنود.

الإسباني البالغ 21 عاما انضم لـ ريال مدريد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو في يناير 2019.

وخلال موسم ونصف خاض دياز 10 مباراة أغلبها كبديل وسجل هدفا وصنع آخر.

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براهيم دياز ريال مدريد ميلان
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