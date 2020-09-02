منافس الزمالك - سلبية مسحة الرجاء

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 11:42

كتب : FilGoal

لاعبو الرجاء يحتفلون بالفوز على مولودية الجزائر

أعلن نادي الرجاء المغربي، منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، نتائج المسحة الطبية الثامنة للفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وأثبتت المسحة الجماعية عدم وجود أي إصابة بالفيروس.

ونشر النادي المغربي بيانا يؤكد فيه ذلك، جاء على النحو التالي:-

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"وصلتنا نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها صباح الثلاثاء كل أعضاء الفريق الأول، من لاعبين وطاقم فني وطبي و إداري".

"أظهرت الاختبارات، البالغ عددها 54، نتائج سلبية للجميع".

ويلتقي الرجاء، منافس الإسماعيلي في البطولة العربية، ضد اتحاد طنجة ضمن الدوري المغربي مساء الأربعاء.

نادي الوداد منافس الأهلي في دوري الأبطال سجل بعض الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

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الرجاء الوداد الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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