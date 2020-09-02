حسني عبد ربه يختار تشكيله الأفضل في مصر.. فريق ناري

اختار حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ولاعب منتخب مصر السابق تشكيله التاريخي المفضل في الكرة المصرية.

وجاء تشكيل حسني عبد ربه التاريخي في حديثه لقناة "النهار" كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: أحمد فتحي- هاني سعيد- وائل جمعة- سيد معوض

في الوسط الدفاعي: محمد شوقي- محمد حمص

في الوسط الهجومي: حازم إمام- محمد أبو تريكة- محمد صلاح

في الهجوم: عماد متعب

وقال عبد ربه مع اختياره لكل لاعب في تعليقه: "عصام الحضري لا خلاف عليه، وأحمد فتحي هو شقيقي لقد صعدنا سويا وفعلنا الكثير من الأشياء معا".

وتابع "في الدفاع لقد لعبت مع الكثيرين ولكنني سأختار هاني سعيد وأطلق عليه اللاعب العاقل، وبجواره سيكون الصخرة وائل جمعة، ليتولى أحدهما قراءة المباريات وآخر يكون قويا ضد الخصم".

وأضاف عبد ربه "في الظهير الأيسر سأختار سيد معوض، ما أحبه في سيد هو أنه ليس كأي ظهير يرسل عرضية بل ينظر ويحدد المكان الأنسب لها ليضعنا في موقف انفراد بمرمى الخصم".

وفي الوسط قال عبد ربه: "محمد شوقي الذي يتمتع بقوة كبيرة ويجب أن يكون لاعب ذو قوة في ذلك المركز، وشوقي تحديدا جعلني أظهر بشكل أفضل لقد كان سببا في تحسن مستواي".

وواصل "سأختار بجواره محمد حمص وهو من اللاعبين الذين أحبهم جدا وشخص رائع خلقا وفنيا كلاعب".

أما في الوسط الهجومي فقال اللاعب الملقب بالقيصر: "سأختار حازم إمام ومحمد أبو تريكة وأعشقهما كثيرا، وبالطبع سيتواجد محمد صلاح".

وأردف "في الهجوم سأختار مُتعب الحراس عماد متعب الذي أحبه للغاية".

وأتم عبد ربه حديثه ضاحكا "الصقر أحمد حسن هو من سيحزن بعد مشاهدة اختياراتي".