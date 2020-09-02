المصري: طالبنا بتعويض من 20 لـ 30 مليون جنيه ضد التوأم

يطالب المصري البورسعيدي بتعويض مالي من التوأم حسام وإبراهيم حسن بسبب رحيلهم عن تدريب النادي بشكل مفاجئ.

التوأم رحل عن تدريب الفريق البورسعيدي الموسم الماضي من أجل تدريب بيراميدز.

وقال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري: "التوأم رحل دون أي إنذار بعد سابع مباراة في الدوري وموقف الفريق كان سيئا حينها وبدون أي داعي أو سبب أو مشكلة".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نعلم أنه اتفق مع ناد آخر دون علمنا، وقاد الفريق بعدها ميمي عبد الرازق بتصعيده من فريق الشباب ثم تعاقدنا مع إيهاب جلال".

وشدد "طالبنا بتعويض من 20 لـ 30 مليون جنيه ضد التوأم بسبب الأضرار التي تعرض لها النادي بعد رحيلهم المفاجئ".

وأتم "نحترم الأحكام القضائية وسنتنظر القرار أي كان نتيجته".

عدنان حلبية يفجر مفاجأة من العيار الثقيل : المصري سيطالب التوأم بتعويض مالي كبير عن الأضرار المالية التي لحقت به#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/oua0X8irK8 — OnTime Sports (@ONsportEg) September 1, 2020

وكان إبراهيم حسن قد هاجم مجلس إدارة النادي قائلا: "لي 3 أشهر واتحاد الكرة ظلمنا وقال شهر، هذا حق ونحن متمسكون به". (طالع التفاصيل)

وكان حسام حسن قد رحل عن تدريب المصري منتصف الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق.

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