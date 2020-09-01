إبراهيم حسن: إدارة المصري ستهبط بالفريق.. لم يعرفهم أحد قبلنا

قال إبراهيم حسن مساعد مدرب النادي المصري السابق إن السياسة الحالية لمجلس إدارة النادي الحالي قد تتسبب في هبوطه إلى الدرجة الثانية، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك هوية للفريق.

وصرح إبراهيم حسن عبر ملعب برنامج أون تايم سبورت قائلا: "أتمنى أن يتخطى المصري كبوته الحالي من أجل شعب بورسعيد الطيب".

وأضاف "السياسة الحالية لمجلس الإدارة الحالي قد تتسبب في عدم وجوده في الدوري الممتاز، النادي يدار بطريقة سيئة للغاية".

وواصل "لا أحب الحديث في هذا الأمر، لأن هؤلاء الأشخاص نسوا ما فعلناه، جعلناهم يقفون كتفا لكتف مع محمود الخطيب في كأس السوبر، جعلناهم ندا للأهلي في كأس مصر، جعلناهم سافروا لمشاهدة استاد هزاع بن زايد".

وأكمل "لم تحدث من قبل، يمكنك أن تسأل شركة بريزينتيشن، قال إن الأهلي والزمالك فقط هما من يسافر للعب في الخارج، وأن ذلك من أجل جماهير بورسعيد وحسام وإبراهيم حسن، قال ذلك في المؤتمر ولديكم المؤتمر".

وتابع "هذا المجلس لم يكن يعرفه أحد، أصبح لهم صيت ووقفوا كتفا لكتف مع رئيس أكبر نادي في مصر، نهائي سوبر وكأس، ووصل لنصف النهائي في إفريقيا".

المصري أعلن مساء الإثنين رحيل طارق العشري مدرب الفريق وتعيين علي ماهر حتى نهاية الموسم الجاري.

واسترسل مدافع الأهلي والزمالك السابق: "حسام حسن قال قبل رحيله إن النادي يتعرض لمؤامرة، كل ما قلناه أنا وحسام حصل، لم يعد هناك استاد للمصري، إزالة كاملة، لم تعد هناك هوية للمصري، كما ترى تذهب للعب في أي مكان، وأي قرار ضد المصري يتم تنفيذه".

وتابع "الإدارة ترغب في إلغاء الدوري وتخريبه، هل رأيت في حياتك 7 أو 10 مصابين كورونا في فريق واحد؟ لو كان هؤلاء اللاعبون يجلسون حتى في الشارع بدون طعام لما حدث ذلك، أين النظام؟ في 3-4 سنوات بدون كورونا وأقمنا في فندق وكان هناك التزام كبير".

وأردف "حاليا يجب أن تجمع لاعبيك في فندق لكي تحافظ عليهم ولكن ذلك لم يحدث، تلك أول مرة أقول فيها ما حدث، صمتنا كثيرا أنا وحسام، هذا المجلس خلص على تاريخ النادي المصري والنادي".

وأتم "هل تنازلت عن حقي؟ هل يمكن هذا؟ لا أفهم هذا، لو شرط جزائي لا أريده، لي 3 أشهر واتحاد الكرة ظلمنا وقال شهر، هذا حق ونحن متمسكون به".

وكان حسام حسن قد رحل عن تدريب المصري منتصف الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق، قبل أن يتولى إيهاب جلال المهمة خلفا لمصطفى يونس وميمي عبد الرازق، ويستمر مع الفريق لحين رحيله خلال فبرار الماضي وتولي طارق العشري المهمة بدلا منه.