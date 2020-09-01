بيراميدز في غياب السعيد.. اعتماد على الجبهة اليمنى وتألق لـ إبراهيم حسن

تقل فرص عبد الله السعيد في المشاركة مع بيراميدز أمام الزمالك في قمة الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

تأُثير السعيد ضخم للغاية على أرقام الفريق الذي سجل 40 هدفا، وحده فقط سجل 16 هدفا أي 40% من أهداف الفريق في الدوري.

14 لاعبا سجلوا أهدافا لبيراميدز في الدوري هذا الموسم، 13 لاعبا -دون السعيد- سجلوا 26 هدفا وثاني الهدافين هو محمد فاروق برصيد 4 أهداف فقط.

السعيد خاض 18 مباراة كأساسي وواحدة كبديل، وغاب عن 4 مباريات هذا الموسم فقط أمام أسوان ذهابا وإيابا والأهلي والإنتاج الحربي.

هداف الدوري هذا الموسم يسجل هدفا من كل 1.9 محاولة على مرمى الخصم، في الوقت الذي يسجل فيه الفريق بشكل كامل هدفا من كل 5 فرص على المرمى.

السعيد صنع 55 فرصة محققة للتسجيل لزملائه -من بينها 6 تمريرات حاسمة- من أصل 239 فرصة للفريق بأكلمه أي يستحوذ وحده على 23%.

ماذا يقدم بيراميدز في غياب السعيد؟

غاب السعيد في 4 مباريات عن بيراميدز أمام أسوان ذهابا وإيابا والإنتاج الحربي للإصابة والأهلي لتراكم البطاقات.

لاعبو بيراميدز يسددون متوسط 14 تسديدة على مرمى الخصم في المباراة الواحدة 5 منها بين الـ 3 خشبات.

في غياب السعيد سدد لاعبو أسوان 11 تسديدة في الدور الأول و7 أمام الأهلي و19 أمام الإنتاج الحربي و15 أمام أسوان، أرقام متباينة في ظل درجة قوة الخصم.

الفريق سجل 9 أهداف في غيابه، فيما كان جون أنتوي أكثر لاعب يسدد على مرمى الخصم في غيابه 7 مرات، مكتفيا بتسجيل هدف واحد فقط جاء في شباك الإنتاج الحربي.

قوة السعيد تظهر في مباراة سموحة والتي شهدت خروجه للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى 1-1.

السعيد سدد 4 كرات على مرمى الفريق السكندري من بينها 2 تصدى لها الحارس، بينما سدد لاعبو بيراميدز تسديدتين فقط طيلة الـ 45 دقيقة الأخيرة عن طريق علي جبر وأحمد أيمن منصور والهدف جاء بطريقة عكسية من كرة عرضية محمد فاروق.

اعتماد الفريق في غياب السعيد يبدأ في الظهور عبر الأطراف بشكل أكبر دائما.

هدف أسوان في لقاء الدور الأول جاء بعرضية من الجهة اليمنى، نفس الأمر تكرر في المباراة الأخيرة أيضا عرضية من إبراهيم حسن سجلها إريك تراوري برأسية ومن أخرى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء سجلها دودو الجباس.

* هدف دودو الجباس في مرمى أسوان جاء بعد 5 تمريرات على الجهة اليمنى.

تركيز بيراميدز على الجهة اليمنى وضح في مواجهة سموحة فجاء هدف الفوز عن طريق عرضية محمد فاروق التي أسكنها المدافع في الشباك.

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في مباراة الإنتاج الفريق استغلوا ضعف الإنتاج الحربي البدني واكتسح بشكل تام وفازوا بثلاثية دون مقابل.

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تألق إبراهيم حسن

بالرجوع لآخر مباراتين (الإنتاج الحربي وأسوان) فإبراهيم حسن هو الاسم الأبرز في الفريق المسؤول عن الجهة اليمنى، فصنع هدفين وسجل مثلهما بعدما سجل هدفا وصنع مثله خلال 14 مباراة سابقة.

في مباراة أسوان كان أكثر لاعب إرسالا للعرضيات بالتساوي مع محمد حمدي الظهير الأيسر بـ 8 عرضيات، وفي مواجهة الإنتاج الثاني بعد حمدي بـ 3 عرضيات.

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#بيراميدز يشعل صراع الوصافة بفوز قاتل على #أسوان

سجل فادي فريد هدف أسوان من ركلة جزاء فى الدقيقة 29 بينما سجل لبيراميدز إريك تراوري ومحمد الجباس فى الدقائق 81 و92#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/tzACHmuwKp — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 29, 2020

وهو أكثر من أحمد توفيق الذي شارك أمام الإنتاج الحربي ورجب بكار الذي شارك ضد أسوان.

كما استعاد الكرة في 18 مواجهة خلال المباراتين، 11 مرة أمام الإنتاج خلف توفيق الذي استعاد الكرة في 13 مناسبة، و7 مرات أمام أسوان مقابل 21 لرجب بكار.

وهو ما يعني أن رجب بكار أو أحمد توفيق تقل زيادتهم الهجومية مقابل عدم رجوع إبراهيم حسن للتغطية الدفاعية بشكل كامل في كل الكرات فيكملان بعضهم البعض.

ويعد ثاني أكثر لاعب تسديدا على المرمى برصيد 5 تسديدات بعد جون أنتوي وبالتساوي مع محمد فاروق في آخر مواجهتين.

مواجهة قوية ستكون بين إبراهيم حسن أمام فريقه السابق ضد أحمد عيد أو محمد عبد الغني الذي سيلعب في مركز الظهير الأيمن للزمالك.

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