مصدر من اتحاد الكرة: موعد نصف النهائي يحدد طريقتنا في اختيار المشاركين في إفريقيا الموسم المقبل

ينتظر اتحاد الكرة المصري مصير مباريات نصف نهائي البطولات الإفريقية للأندية من أجل تحديد مصير المشاركين في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فترة تقديم بيانات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2020/2021 ستكون من 1 سبتمبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل.

مع وضع عدة سيناريوهات لدوريات البلدان التي تشارك فرقها في البطولتين. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـFilGoal.com: "ننتظر تحديد مصير مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الموسم الحالي أولا لإعلان السيناريوهات الخاصة بنا للمشاركين في بطولات إفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف "في الوقت الحالي يدار داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية إلى نوفمبر بسبب تفشي فيروس كورونا في المغرب، وإصابة العديد من لاعبي الوداد والرجاء".

وأكمل "إذا تم تأجيل المباريات إلى منتصف نوفمبر سيكون أمامنا فرصة جيدة لإنهاء الدوري المصري في أكتوبر وقبل الموعد النهائي لتقديم أسماء الفرق التي ستشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية، وستكون المراكز الأربعة الأولى في الدوري حسمت تماما بالفعل".

وتابع "وفي حالة عدم تأجيل المباريات وخوضها في موعدها، فإن اتحاد الكرة أعد بالفعل أكثر من سيناريو لهذه الحالة وكيفية حسم المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل".

وأتم "حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم أعد بالفعل هذه السيناريوهات وسيعلن عنها رسميا بنفسه عندما يعلن الاتحاد الإفريقي مصير مباريات نصف النهائي الحالية".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي والزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباريات الذهاب في المغرب يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

والإياب في مصر يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

كما يلعب بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية في المغرب.

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