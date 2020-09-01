كاف يعلن مواعيد تسجيل الأندية المشاركة في الموسم الجديد من بطولتي إفريقيا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أجندة مسابقات الأندية لموسم 2020-2021، والتي شهدت تحديد موعد انطلاق مباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأعلن كاف عن إقامة مباريات الدور التمهيدي لتكون مباريات الذهاب في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر من العام الجاري، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 27 إلى 29 من نفس الشهر.

وأشار الاتحاد إلى أن فترة تقديم بيانات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية ستكون من 1 سبتمبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل.

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ووضع كاف عدة سيناريوهات على النحو التالي:

  • بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي أكملت موسم 2019/20، الفرق المتقدمة للمشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة من المسابقات الوطنية لموسم 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.
  • الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.
  • الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغياً، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقاً لتصنيفه.
  • الاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوباً منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.

وشدد كاف على الأندية المشاركة بالالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، إذ سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص، وستكون فترة التسجيل الأولى من 21 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل، أما الفترة الثانية ستكون من 6 إلى 19 نوفمبر المقبل.

كما أعلن كاف تصنيفه للاتحادات الأعضاء لمسابقاته، والذي شهد تصدر المغرب بـ180 نقطة يليها مصر بـ147 نقطة ثم تونس في المركز الثالث بـ140 نقطة والكونغو الديموقراطية رابعا بـ83 نقطة.

إليكم تصنيف الـ12 اتحادا والذي يسمح لها بمشاركة فريقين في كل مسابقة من مسابقتي أندية كاف سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

  1. 1. المغرب – 180 نقطة
  1. 2. مصر – 147 نقطة
  1. 3. تونس – 140 نقطة
  1. 4. الكونغو الديمقراطية – 83 نقطة
  1. 5. الجزائر – 81 نقطة
  1. 6. جنوب أفريقيا – 68.5 نقطة
  1. 7. زامبيا – 43 نقطة
  1. 8. نيجيريا – 39 نقطة
  1. 9. غينيا – 38 نقطة
  1. 10. أنجولا – 36 نقطة
  1. 11. السودان – 29.5 نقطة
  1. 12. ليبيا – 16.5 نقطة
في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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