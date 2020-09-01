حسني عبد ربه متأثرا: شعرت بالكسرة مما حدث.. والإسماعيلي "مش عزبة" أي أحد

تحدث حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق متأثرا وغاضبا ليحكي كواليس ما حدث معه من منع حضوره لقاء فريقه في الدوري أمام الاتحاد السكندري.

وقال حسني عبد ربه: "ذهبت للدخول للملعب لمشاهدة فريقي من المقصورة، ووجدت بعض الأشخاص يقولون لي "مش هينفع"، وقتها ذهبت لبوابة أخرى".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "في البوابة الأخرى وجدت أحد أفراد الأمن وهو شخص محترم وقال لي "أنت وحشتنا يا قيصر وأقسم بالله حتى لو هترفد من شغلي مش همنعك" وبالفعل فتح لي الباب ودخلت المدرجات".

وتابع "بعد 5 دقائق جاء لي نفس الشخص وأخبرني بأن الأمور اشتعلت وأنه يخشى الإقالة وأخبرته بأنه في حالة حدوث أي ضرر له، سأجعله يعمل معي، وبعدها جاءت لي مكالمات عديدة من الشرطة المحترمة وفي النهاية خرجت من الملعب".

وأكمل حديثه قائلا: عشت في الإسماعيلي أكثر ما عشت مع أمي وأبي وقضيت عمري بالكامل في النادي. شعرت بالكسرة أثناء خروجي من الملعب".

ويرى عبد ربه "على الجميع في الإسماعيلية أن يستفيق. إلى متى الانتظار؟ لن نسعد برؤية الإسماعيلي يهبط للدرجة الثانية ولا نسعد برؤيته بهذا الشكل. أشعر بالموت عندما أرى الإسماعيلي بهذا الشكل. البلد بها قانون ويوجد عضويات تُلغى من النادي ويجب تفعيل القانون".

وأوضح "يوجد عضويات تُلغى وأخرى ترفض وأخرى يتم الموافقة عليها "بالمزاج". إذا جمعنا 6 ألاف شخص في الإسماعيلية وذهبنا عند بوابة النادي بالكاميرات وطلبنا فقط عمل عضويات في النادي وتم الرفض، وقتها يجب أن يتدخل وزير الرياضة".

وأكمل حديثه قائلا: " شكرا لـ إبراهيم عثمان - رئيس الإسماعيلي - الذي يأتي بنهايته دون أن يشعر. "ساعات ربنا بيعمي الناس عن حاجات تخلي غيرك يقف معاك". فريقك خاسر وحسني عبد ربه جاء ليدعم الفريق، فهذا ما تفعله؟".

واستمر "الإسماعيلي ليس "عزبة" عثمان أو عزبة أي أحد. وما حدث اليوم سيغير العديد من الأمور".

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ونشر حسني عبد ربه مقطع فيديو خلال لقاء فريقه الإسماعيلي أمام الاتحاد كشف من خلاله منعه من الدخول للمدرجات.

وخسر الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

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