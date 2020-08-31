عبد ربه: إدارة الإسماعيلي منعتني من دخول الاستاد لمشاهدة مباراة الاتحاد

قال حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق أن إدارة الدراويش منعت دخوله لاستاد الإسماعيلي لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الإسماعيلي ضد الاتحاد في الجولة الـ23 من الدوري المصري بملعب الإسماعيلية.

وظهر حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق في بث مباشر عبر موقع فيسبوك قائلا: "إدارة الإسماعيلي منعت دخولي استاد الإسماعيلي لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري".

وأضاف "كذلك هددت أمن النادي بفصله عن العمل إذا سمح لي بالدخول لمدرجات الاستاد".

وأكمل "أشعر بالحزن لما وصل له نادينا من حال متدهور في ظل الإدارة الحالية".

وأتم تصريحاته "هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى التوضيح سوف أفصح عنها بعد المباراة".

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