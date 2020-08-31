المصري لـ في الجول: علي ماهر مدربا للفريق

أعلن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري تعاقد ناديه مع علي ماهر لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري بعقد يمتد لنهاية الموسم.

وقال عدنان حلبية في تصريحات مقتضبة لـFiGoal.com: "أتمننا الاتفاق مع علي ماهر بالفعل ليتولى المسؤولية خلفا لطارق العشري".

وأتم "العقد يمتد مع علي ماهر حتى نهاية الموسم".

ووقع علي ماهر على عقود تدريبه للمصري في حضور وكيليه ميدو حزين وسيد مرعي.

وكان طارق العشري أعلن استقالته من منصبه عقب مواجهة المقاولون العرب المقبلة، ذلك قبل أ يتراجع ويؤكد رحيله عن الفريق البورسعيدي مساء اليوم الإثنين.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق بأن علي ماهر ضمن المرشحين لتدريب المصري. (طالع التفاصيل)

وكان علي ماهر بدأ الموسم الجاري رفقة نادي إنبي قبل التقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

وبدأ علي ماهر مسيرته التدريبية مع الأسيوطي سبورت قبل تحويل اسم النادي إلى بيراميدز.

وقاد علي ماهر الفريق لمدة موسم وبلغ معه نصف نهائي كأس مصر.

وفي الموسم التالي قاد علي ماهر سموحة لـ14 مباراة قبل الرحيل عن النادي بسبب خلافات مع الإدارة.

أما الموسم الجاري فقاد إنبي في 24 مباراة فاز في ستة وتعادل في تسعة وهُزم في مثلهم.

وأصبح علي ماهر بذلك هو المدرب الثالث للمصري خلال الموسم الحالي بعد إيهاب جلال وطارق العشري.