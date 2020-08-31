المصري لـ في الجول: علي ماهر مدربا للفريق

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 23:31

كتب : حامد وجدي أيمن عيد

علي ماهر

أعلن عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري تعاقد ناديه مع علي ماهر لتدريب الفريق خلفا لطارق العشري بعقد يمتد لنهاية الموسم.

وقال عدنان حلبية في تصريحات مقتضبة لـFiGoal.com: "أتمننا الاتفاق مع علي ماهر بالفعل ليتولى المسؤولية خلفا لطارق العشري".

وأتم "العقد يمتد مع علي ماهر حتى نهاية الموسم".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – المصري يبدأ البحث عن مدرب جديد خلفا لـ العشري.. هذه الأسماء المتداولة بيان رسمي - المقاصة: نستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال فضل: أبو ريدة لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة.. وديسمبر أقصى موعد لنهاية الموسم خبر في الجول – اختبار طبي لـ حازم إمام قبل لقاء بيراميدز.. وقرار من كارتيرون

ووقع علي ماهر على عقود تدريبه للمصري في حضور وكيليه ميدو حزين وسيد مرعي.

وكان طارق العشري أعلن استقالته من منصبه عقب مواجهة المقاولون العرب المقبلة، ذلك قبل أ يتراجع ويؤكد رحيله عن الفريق البورسعيدي مساء اليوم الإثنين.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق بأن علي ماهر ضمن المرشحين لتدريب المصري. (طالع التفاصيل)

وكان علي ماهر بدأ الموسم الجاري رفقة نادي إنبي قبل التقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

وبدأ علي ماهر مسيرته التدريبية مع الأسيوطي سبورت قبل تحويل اسم النادي إلى بيراميدز.

وقاد علي ماهر الفريق لمدة موسم وبلغ معه نصف نهائي كأس مصر.

وفي الموسم التالي قاد علي ماهر سموحة لـ14 مباراة قبل الرحيل عن النادي بسبب خلافات مع الإدارة.

أما الموسم الجاري فقاد إنبي في 24 مباراة فاز في ستة وتعادل في تسعة وهُزم في مثلهم.

وأصبح علي ماهر بذلك هو المدرب الثالث للمصري خلال الموسم الحالي بعد إيهاب جلال وطارق العشري.

علي ماهر المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: إصابة أداما تراوري بـ كورونا وابتعاده عن منتخب إسبانيا 9 دقيقة | أوروبا
عماد السيد: لو أبقى الحارس قدميه على خط المرمى لن يصد أي منا ركلات الجزاء 11 دقيقة | الدوري المصري
علي ماهر بعد توليه تدريب المصري: مهمة صعبة.. ورسالتان للجمهور واللاعبين 31 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف ما يرفضه الأهلي في إعارة عمار حمدي لتركيا.. وموقف اللاعب 37 دقيقة | الدوري المصري
عدنان حلبية: لا يوجد خيانة لـ العشري مثلما قال.. وعلي ماهر يقود مران المصري صباحا 38 دقيقة | الدوري المصري
العشري يعلن رحيله عن المصري: شعرت بالخيانة.. وكورونا هدم كل ما بنيته ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: علي ماهر مدربا للفريق ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي - المقاصة: نستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك