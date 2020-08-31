فضل: كارتيرون رفض ضم فرانك كوم والخنيسي لـ الأهلي.. وأفضل صفقة للنادي كانت خارج الملعب

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إن باتريس كارتيرون رفض ضم فرانك كوم وطه ياسين الخنيسي من الترجي للأهلي وقتما كان الثنائي يعمل في النادي الأحمر.

وتحدث فضل عبر إذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "لم أقصر في عملي مع الأهلي كمدير للتعاقدات أبدا".

وأكمل "فترة عملي مع الأهلي كانت من أفضل الأشياء وأتممنا الكثير من الأشياء التي طُلبت منا".

وتابع "وضعنا خطة لقطاع التسويق في النادي لخمس سنوات وكنا سبب التعاقد مع العربي بدر لاعب الفريق الحالي".

وأردف فضل "عرضنا على كارتيرون مدرب الفريق في ذلك الوقت ضم فرانك كوم بعدما عُرض علينا مقابل 50 ألف دولار، وكذلك عُرض علينا ضم طه ياسين الخنيسي لكنه رفض".

وشدد "دورنا كان عرض اللاعبين المتاحين على المدرب والقرار النهائي له حسب احتياجاته".

واختار محمد فضل أفضل صفقة أبرمها الأهلي مؤخرا لكنها كانت خارج خطوط الملعب.

وقال: "أفضل صفقة أبرمها الأهلي هي جعل أمير توفيق يشغل منصب مدير التعاقدات، فهو لديه عقلية متميزة ويتمتع بثقافة وخبرات جيدة".

وأتم فضل "أمير يسير بشكل جيد في عمله مع الأهلي وسيكون له مستقبل كبير".

اقرأ أيضا:

جديد مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

إصابة كريم العراقي