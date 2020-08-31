فضل: كارتيرون رفض ضم فرانك كوم والخنيسي لـ الأهلي.. وأفضل صفقة للنادي كانت خارج الملعب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 21:21

كتب : أحمد شاكر

محمد فضل

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إن باتريس كارتيرون رفض ضم فرانك كوم وطه ياسين الخنيسي من الترجي للأهلي وقتما كان الثنائي يعمل في النادي الأحمر.

وتحدث فضل عبر إذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "لم أقصر في عملي مع الأهلي كمدير للتعاقدات أبدا".

وأكمل "فترة عملي مع الأهلي كانت من أفضل الأشياء وأتممنا الكثير من الأشياء التي طُلبت منا".

أخبار متعلقة
حوار في الجول – كريم طارق: هذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. ومفاجأة مقبلة عبد ربه: إدارة الإسماعيلي منعتني من دخول الاستاد لمشاهدة مباراة الاتحاد مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: بن يوسف عاد لتونس.. لم نفقد الأمل في تجديده رغم وصوله عروض أكبر

وتابع "وضعنا خطة لقطاع التسويق في النادي لخمس سنوات وكنا سبب التعاقد مع العربي بدر لاعب الفريق الحالي".

وأردف فضل "عرضنا على كارتيرون مدرب الفريق في ذلك الوقت ضم فرانك كوم بعدما عُرض علينا مقابل 50 ألف دولار، وكذلك عُرض علينا ضم طه ياسين الخنيسي لكنه رفض".

وشدد "دورنا كان عرض اللاعبين المتاحين على المدرب والقرار النهائي له حسب احتياجاته".

واختار محمد فضل أفضل صفقة أبرمها الأهلي مؤخرا لكنها كانت خارج خطوط الملعب.

وقال: "أفضل صفقة أبرمها الأهلي هي جعل أمير توفيق يشغل منصب مدير التعاقدات، فهو لديه عقلية متميزة ويتمتع بثقافة وخبرات جيدة".

وأتم فضل "أمير يسير بشكل جيد في عمله مع الأهلي وسيكون له مستقبل كبير".

اقرأ أيضا:

جديد مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

إصابة كريم العراقي

محمد فضل الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فضل: أبو ريدة لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة.. وديسمبر أقصى موعد لنهاية الموسم 5 دقيقة | الدوري المصري
طوفان الاتحاد يُغرق الإسماعيلي في 3 دقائق 16 دقيقة | الدوري المصري
التشيرينجيتو: سيبايوس إلى أرسنال على سبيل الإعارة لموسم آخر 17 دقيقة | أوروبا
فاتح كاراجومروك لـ في الجول: عمار حمدي على رأس أهدافنا.. المفاوضات جارية 43 دقيقة | مصر
فضل: كارتيرون رفض ضم فرانك كوم والخنيسي لـ الأهلي.. وأفضل صفقة للنادي كانت خارج الملعب 48 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – كريم طارق: هذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. ومفاجأة مقبلة ساعة | الدوري المصري
رسميا – السلطان يُكمل مهمته.. إبراهيموفيتش يجدد لـ ميلان ساعة | أوروبا
الشرطة اليونانية: ماجواير كاذب.. عاملناه كأي سكير بريطاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك