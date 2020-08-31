حوار في الجول – كريم طارق: هذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. ومفاجأة مقبلة

عُرف باسم "سبايدر مان" بسبب احتفاله بارتدائه قناع الشخصية الشهيرة والآن انتشرت أنباء عن اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بضمه.

كريم طارق النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

إنه كريم طارق لاعب طلائع الجيش صاحب الـ28 عاما.

وعن سر تألقه رفقة الفريق العسكري قال كريم طارق لـFilGoal.com: "الاجتهاد والالتزام هما الأهم لأي لاعب، دائما أركز في التدريب وفي عملي حتى أظهر بمستوى جيد في المباريات".

وسجل كريم طارق أربعة أهداف وصنع خمسة في 18 مباراة رفقة طلائع الجيش الموسم الجاري.

وعن عبد الحميد بسيوني مدربه قال: "يفيدني كثيرا خاصة في الناحية الهجومية فهو بارع في تلك الجزئية لسابق لعبه كمهاجم، بالإضافة لبثة الثقة في نفسي بشكل كبير".

أما عن الأهداف قال: "لا أفكر في تسجيل الأهداف لأن من يفكر فيها باستمرار الكرة تعانده، فقط أجتهد وأركز أكثر على مساعدة فريقي على تحقيق نتائج جيدة والأهداف هي رزق تأتي للمجتهد".

وبسؤاله عن حقيقة ما يثار حول وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بضمه أجاب كريم طارق بحسم "وكيلي أبلغني بوجود حديث معه".

واستدرك "لكنني لا أشغل بالي بهذا الحديث لأنني أريد التركيز مع فريقي فيما تبقى من الموسم الجاري وشرف لأي لاعب بالتأكيد ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك".

وكشف كريم طارق عن مفاجأة يحضر لها قائلا: "جهزت قناع جديد للاحتفال به حال تسجيلي أهداف مقبلة لكن بشرط ألا أكون معرضا للإيقاف".

وأردف "لدي إنذارين حاليا لذا أنا مُعرض للإيقاف لكنني أريد الاحتفال بذلك القناع الجديد، ولم يتحدث معي مسؤولو الطلائع من قبل وأبدوا اعتراضهم على احتفالي السابق".

أما عن انضمامه لمنتخب مصر بعدما سبق له الانضمام في معسكر تحت قيادة حسام البدري علق "عبد الحميد بسيوني أبلغني أن بعض الأشخاص من المنتخب تحدثوا معه وطالبوه بأن أواصل الاجتهاد لأحجز مكاني في المعسكر المقبل".

وأتم كريق طارق حديثه "سأفعل كل شيء للتواجد مع منتخب مصر فهذا أمر رائع ولا يقدر بثمن".

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