فاتح كاراجومروك لـ في الجول: عمار حمدي على رأس أهدافنا.. المفاوضات جارية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 21:27

كتب : إسلام مجدي

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

كشف نادي فاتح كاراجومروك التركي، عن وجود مفاوضات لضم عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش.

وصرّح مراد أكين المدير الرياضي للنادي التركي لـ FilGoal.com: "نتابع عمار حمدي بالفعل".

وأضاف: "إنه على رأس قائمتنا القصيرة للتعاقدات".

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وعن موقف المفاوضات في اللحظة الراهنة، أجاب: "نحن حاليا في مرحلة مبكرة من المفاوضات، نحاول فقط معرفة موقف اللاعب".

وعند سؤاله عما إذا كان العرض من أجل الشراء أم الاستعارة، أتم: "سنرى ما سيحدث، لا يمكنني منح معلومات أكثر في هذا الصدد".

نادي فاتح كاراجومروك صاعد حديثا للدوري التركي بعد غياب طويل، إذ يرجع ظهوره الأخير في الدرجة الأولى إلى عام 1984.

ويتواجد النادي في مدينة إسطنبول وغريمه الأكبر هو قاسم باشا، الفريق السابق لـ محمود تريزيجيه.

أمّا عمار حمدي البالغ 21 عاما، فيلعب معارا من الأهلي إلى الجيش منذ فترة الانتقالات الشتوية، وشارك معه في 6 مباريات بالدوري المصري.

ويعد عمّار حمدي أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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